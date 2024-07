Österreichische Möbelkette mömax eröffnet ihr bereits 108. Trendmöbelhaus

Mömax betreibt in 9 europäischen Ländern bereits 108 Einrichtungshäuser. Alleine im vergangenen Jahr wurden ca. 10 Trendmöbelhäuser neueröffnet und umgebaut.

Unglaubliche Expansion des jungen Trendmöbelhauses

In weniger als 22 Jahren ist Mömax zu einer fixen Größe in Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Polen, Bulgarien und der Schweiz geworden.



„Wir sind stolz auf das gesamte Mömax Team das in der vergangenen Jahren eine unglaubliche Expansion ermöglicht hat“ , so Mag. Thomas Saliger Unternehmenssprecher bei mömax. „Wir gehören zu dem mit Abstand am schnellsten wachsenden Möbelhandelskonzepten. Unser Trendmöbelhaus mömax liegt voll im Trend und gibt die Trends am Möbelmarkt vor“, so Mag. Thomas Saliger weiter.



Das mömax-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Unterschiedliche Wohnvorschläge, in verschiedenen Farb- und Stilwelten, zeigt mömax auf seinen Ausstellungsflächen.

Mömax Einrichtungshäuser machen trendiges und designiges Wohnen günstig und leistbar

Das österreichische Unternehmen mömax ist dem heutigen Wohnverhalten angepasst, sich öfter und abwechslungsreicher einzurichten. „Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur in Bezug auf den Preis neue Maßstäbe, sondern geben mit unseren Ausstellungskojen Inspirationen für das eigene Zuhause“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei mömax.

Mömax 108 x in Europa

48 x in Deutschland, 21 x in Österreich, 13 x in Ungarn, 5 x in Slowenien, 3 x in Rumänien, 4 x in Kroatien, 1 x in Polen, 5 x in Bulgarien und 8 x in der Schweiz.



Die Erfolgsgeschichte startete im Oktober 2002. Heute, 22 Jahre nach dem erfolgreichen Start, betreibt mömax insgesamt 108 Standorte in Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Polen, Bulgarien und der Schweiz. Jedes dieser Häuser zeigt die Grundidee des modernen Wohnens zu günstigen Preisen. Zusätzlich betreibt Mömax 8 Onlineshops in Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Polen, Bulgarien und der Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moemax.at

Quelle: Mömax