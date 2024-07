NowyStyl Showroom Wien feiert Eröffnung – und inspiriert mit „coming home feeling“ und Einblick in neue Arbeitswelten

Die knapp 500 m² große Ausstellung befindet sich im Dachgeschoss des VIO PLAZA Office Komplex, 7. Stockwerk, und bietet einen weitläufigen Panoramablick. Der rechteckige Grundriss der neuen Ausstellung erstreckt sich mit offenem Charakter und ist bewusst hell, großzügig und gemütlich gehalten. Die neue Präsenz in Wien begeistert durch natürliche, dezente Farben mit warmen Braun- und Holztönen aus dem Repertoire von Mutter Natur. Weitere Elemente des Biophilic Designs wurden hier mit modernsten Akzenten und schlichten, klaren Lösungen kombiniert. Dem Zeitgeist entsprechend oder gar den entscheidenden Schritt voraus – spiegelt der Showroom perfekt die verschiedenen Aktivitätszonen wider, die wahrhaft komfortables, kreatives wie effizientes Arbeiten ermöglichen. „Wir freuen uns, einen neuen Ort der Inspiration zu haben, an dem wir unsere Partner und Interessenten willkommen heißen dürfen. Unser Ziel war es, eine Begegnungsstätte zu schaffen, die nicht nur die neuesten Trends und Innovationen im Bereich Büro- und Arbeitswelten präsentiert, sondern auch ein Gefühl der Geborgenheit und Inspiration vermittelt. Mit unserem ‘coming home feeling’ wollen wir zeigen, dass moderne Arbeitsumgebungen nicht nur funktional, sondern auch einladend und komfortabel sein können,“ sagt Peter Dobias (im Bild links), Sales Director Austria.

Verschiedene Aktivitätszonen live erleben

COMMUNICATION AREA

Der Eingangsbereich steht unter dem Motto „Welcome“. Ob der Sessel Colani oder das Sofa Bound – die modernen und flexiblen Sitzlösungen laden zum Ankommen ein.

Colani, Kusch+Co – diese außergewöhnliche Produktlinie ist körpergerecht geformt und bietet höchsten Sitzkomfort. Die fließenden Linien bringen eine beschwingte Atmosphäre selbst in streng sachlich eingerichtete Räume.

Bound, Kusch+Co – dabei bietet diese Soft Seating Kollektion – bestehend aus Sessel, Sofa und Tisch – die perfekte Möglichkeit sich zu entspannen, konzentriert zu arbeiten oder sich untereinander auszutauschen. Die weichen, gerundeten Formen, die komfortable Polsterung und die den Oberkörper umschließende Sitzschale, sorgen für ein wohliges Gefühl. So entstehen emotionale Orte, an denen wir uns gern aufhalten. Eine Produktlinie, die sich ideal für den Einsatz in Wartebereichen, Aufenthaltsräumen oder im privaten Wohnraum eignet.

MEETING AREA

Ein räumlich getrennter und avantgardistisch eingerichteter Besprechungsraum inspiriert als Meeting Area. Dabei ist der Raum an einer Seite mit einem natürlichen Steinfurnier gestaltet und wird ansonsten größtenteils von schillernden Glaswänden umrundet. Ausgestattet ist er nach dem neusten Stand der Technik und zum Austausch einladendem Mobiliar der Marke Kusch+Co, wie dem Comta-Tisch und der Sitzlösung Lupino.

Lupino, Kusch+Co – beschwingt in der Form, sportlich im Charakter – ein Sitzmöbel im leichten Loungecharakter, das die Dynamik unserer Zeit widerspiegelt. Frisch, agil und auch ein wenig frech, bietet es faszinierend viele Möglichkeiten der Individualisierung. Die Sitzschale ist in zwei Höhen erhältlich, wahlweise mit niedrigen oder hohen Armlehnen. Mehrere Gestellvarianten und verschiedenfarbige Oberflächen runden das vielseitige Design ab.

Comta Table, Kusch+Co – hier gilt, der Name ist Programm: Comta steht für Communication Table. Durch sein futuristisches Design, mit den schlanken und sich nach unten verjüngenden Füßen in ungewohnter Dreiecksform, scheint der Tisch mit optischer Leichtigkeit in die Höhe zu streben.

Café ZONE & RELAX ZONE

Das Zentrum des Showrooms bietet einen Einblick in die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten der beliebten Cafeteria Zone: Die Produktlinie Levitate der Marke Nowy Styl präsentiert Hochtisch-Varianten, die ergänzt werden durch Creva Barhocker, welche zum informellen Austausch einladen. In der Relax Zone laden die Schaukel aus der Nowy Styl Serie Tapa und der gemütliche Lounge Bereich mit Produkten der Soft Seating Linie Tilkka von Nowy Styl dazu ein, für kurze Zeit Abstand vom konzentrierten Arbeitsgeschehen zu nehmen.

Creva, Kusch+Co – da die Bedürfnisse des Einzelnen im Vordergrund stehen, bietet die Creva Familie eine Vielzahl an Möglichkeiten, um Menschen zusammenzubringen, Ideen auszutauschen oder sich persönlich zu treffen. Gleichzeitig schafft sie Lösungen für das konzentrierte und fokussierte Arbeiten. Creva eröffnet neue Einrichtungsperspektiven für Büros, Lounges, Lobbys, Wartebereiche, Bars und Cafés.

WORKING SPACE & INSPIRATIONSZONE

Im hinteren Teil des Showrooms können Besucher zahlreiche ergonomische Produktlinien, wie Drehstühle und Arbeitsplätze live erleben.

AGILE ZONE & PRODUKTINNOVATIONEN

Neben der Vorstellung neuartiger Materialien und Oberflächen, ist die Agile Zone futuristisch mit den flexiblen und modularen Produktlösungen Offa, OXO und dem einzigartig zusammenfaltbaren Ankerarbeitsplatz Brainy gestaltet.

Brainy, Nowy Styl – ist ein mobiler Arbeitsplatz für individuelles, konzentriertes Arbeiten. Nutzer können diesen schon in wenigen Sekunden selbst einrichten. Wherever you want, work anywhere, anytime! Bereit?

Offa, Nowy Styl – besteht aus einer Reihe flexibler, multifunktionaler und kreativer Lösungen, die den Anforderungen agiler Arbeitsbereiche – mehr als nur – gerecht werden. Die Linie umfasst mobile Sideboards mit Aufbewahrungsmöglichkeiten, Besprechungstische mit einer Medienwand auf Rollen und viele weitere nützliche wie dekorative Elemente.

OXO, Nowy Styl – bietet flexible und modulare Lösungen für die individuelle Raumaufteilung, smarte Sitzgelegenheiten und funktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten. Wie Bauklötze aus unserer Kindheit sind die OXO-Module vielseitig kombinierbar und somit wandelbar. Dieses durchdachte und zugleich schlichte System ermöglicht es, OXO immer wieder neu zu gestalten – ausgerichtet auf die jeweilige Situation oder den individuellen, sich ändernden Bedürfnissen.

Das Team von NowyStyl

FOCUS ROOM

Konzentration auf das Wesentliche bietet der abgetrennte Focus Room. Ein Raum, der speziell für Videokonferenzen und konzentriertes Arbeiten konzipiert ist.

Startschuss mit Inspiration und Wohlgefühl pur

Die offizielle Neueröffnung des Showrooms in Wien fand am 11. Juli 2024 statt. Fachbesucher und Interessierte waren und sind eingeladen, sich live von den innovativen, vielfältigen Lösungen aus dem Portfolio der Marken Nowy Styl und Kusch+Co zu überzeugen und die Arbeitswelten von morgen kennenzulernen.

