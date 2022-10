olina-Partnertagung 2022: Netzwerken in Meran mit Top-Resonanz

Ganz bewusst fand die olina-Jahrestagung diesmal ohne Industriepartner statt: Vom 30. September bis 2. Oktober kamen die olina-Partner bei bester Stimmung nach zweieinhalbjähriger corona-bedingter Pause nahezu vollzählig in Meran zusammen. Verbunden wurde dies mit der Eröffnungsfeier anlässlich der Studioerweiterung von Alexander Prossliner vor Ort in der Luis-Zuegg-Straße 56.

„Es ist diesmal eine Partner-Tagung mit der Betonung auf dem ersten Wort. Wir haben es in Absprache mit dem Beirat für wichtig empfunden, zum Kernwert von olina zurückzukehren. Und dies ist ein starkes Netzwerk, das durch intensiven persönlichen Austausch und Zusammenhalt entsteht. Das Veranstaltungsprogramm bietet hierfür genügend Platz, um das Versäumte der letzten Jahre nachzuholen.“, erläuterte olina-Geschäftsführer Martin Laireiter bei der Eröffnung seiner ersten Jahrestagung.

Aufbruchstimmung in Meran

Die Stärke der Gruppe, die Lust gemeinsam was zu bewegen und sich letztendlich erfolgreich vom Markt abzuheben, das hat olina seit der Gründung durch Wolfgang Allgäuer im Jahr 1998 immer ausgezeichnet und insbesondere auch nach der Übernahme durch Ernst-Martin Schaible, 2011. Kommunikation war Trumpf bei der olina Meran Studioeröffnung, beim Wandern zur Waidmannalm-Alm oder bei der Weinkeller-Besichtigung in der City.Vinothek. Ein Highlight für die gut 50 Teilnehmer war der Partnerabend im exklusiven Schloss Restaurant Kallmünz, der von der außergewöhnlichen Südtiroler Sängerin Tracy Merano musikalisch umrahmt wurde.

Den emotionalen Höhepunkt erreichte die Partnertagung bei der Ehrung langjähriger Franchisepartner, wobei Gerhard Pfister hervorzuheben ist. Dieser führte gemeinsam mit seiner Frau Marianne über einen Zeitraum von 20 Jahren sehr erfolgreich das olina Studio in Eben in Pongau. Mit Anfang des Jahres verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Bereits heute freut sich die olina-Familie auf die Jahrestagung 2023, die dann in gewohnter Form wieder mit allen Industrie- und Dienstleistungspartnern stattfinden wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: olina