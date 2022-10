Sicam Pordenone 2022

• Vergessen Sie nicht, sich online auf unserer Website zu registrieren: Die Registrierung am Empfang der Messe ist nicht möglich. Durch Scannen des QR-Codes, den Sie per E-Mail erhalten, können Sie in wenigen Sekunden Ihren Eintrittsausweis an den Totems an allen Eingängen ausdrucken.

Online registrieren

• Auf der Website und in der App finden Sie die aktuelle Ausstellerliste: Mit dem interaktiven Hallenplan können Sie Ihren Messebesuch optimal gestalten. SICAM ist von Dienstag, 18. Oktober bis Freitag, 21. Oktober von 9.30 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Sehen Sie sich die Ausstellerliste an

• Wenn Sie mit dem Auto anreisen, gibt es in der Nähe des Messezentrums Pordenone zahlreiche kostenlose Parkplätze.

Sehen Sie sich den Parkplatzplan an

• Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, finden Sie direkt vor den Ankunftshallen der Flughäfen Venedig und Treviso den SICAM-Informationsschalter mit unserem Shuttle-Bus-Service.

Sehen Sie sich den Fahrplan der Shuttle-Busse an

• Für die Dauer der SICAM-Ausstellung ist der öffentliche Nahverkehr ATAP in Pordenone kostenlos: Bringen Sie Ihre Eintrittskarte mit und Sie können das gesamte öffentliche Stadtnetz problemlos befahren!

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM