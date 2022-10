Platz 1 für Speedmaster beim ALC-Award

Speedmaster entstammt einem klassischen Tischlereibetrieb und entwickelte sich zum hochmodernen Produzenten von Möbelteilen. Neben dem Standort in der Firmenzentrale in Eberstalzell betreibt Speedmaster auch einen zweiten Produktionsstandort in Steinsfeld in Deutschland und beschäftigt rund 300 MitarbeiterInnen.

Speedmaster ist der ideale Partner für die Tischler, wenn es um die rasche und zuverlässige Lieferung von Möbelteilen nach Maß geht. „Der Trend geht klar in Richtung Zukauf“, berichtet Geschäftsführer Günther Schweiger. „Sie können durch das große Sortiment, die hohe Flexibilität in Bezug auf Dekore und Ausführung, Losgröße 1 und die kurze Lieferzeit von 48 Stunden ab Werk die ganze Produktpalette anbieten, ohne hohe Investitionskosten in Kauf nehmen zu müssen.“ Ein Grund für den Erfolg ist der jährliche Neukundenzulauf und die Intensivierung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden.

„Vor allem aber haben wir diesen Erfolg dem täglichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen und für unsere Kunden zu verdanken,“ so Günther Schweiger.

v. l. n. r. WK OÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger, Verkaufsleiter Markus Hiemetsberger, Geschäftsführer Günther Schweiger und ALC-Leiter Hans Pleininger von der „Presse“ bei der Preisverleihung im Palais Kaufmännischer Verein.

Quelle: Speedmaster/Foto: Peroutka / Die Presse