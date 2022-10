Schonend für die Wäsche & die Umwelt: Neuer Wäschetrockner von Beko Beyond

Mit Beyond hat Beko eine neue Produktlinie entwickelt, die sämtlichen Anforderungen hinsichtlich Qualität, Langlebigkeit, Ästhetik und Design gerecht wird und die ebenso auf neue Technologien und smarte Lösungen setzt.[Alle Beyond Produkte, die es in sämtlichen Weißwaren-Kategorien gibt, bestechen durch ihr integratives und charakteristisches Design, geometrische Formen, klare Linien, intuitive Benutzerführung, durchdachte Ergonomie, einfache Bedienbarkeit und intelligente Funktionen. Nun wurde Beko Beyond um die Kategorie Trockner erweitert.

Kein Bügeln mehr

„Ready to Wear“-Ergebnisse für Freizeitkleidung – das bietet der neue B5T62243W. Denn Beko Beyond steht auch für innovative, neue Technologien. In diesem Fall: Beko IronFinish. Genau wie beim Bügeln setzt IronFinish die Funktionen Wasser, Temperatur und Dampf zum idealen Zeitpunkt ein, um Falten zu verhindern und zerknitterte Stoffe wieder zu glätten. So kann die Kleidung nach dem Trocknen direkt getragen werden. Der neue Beko Beyond Trockner B5T62243W ist mit dieser innovativen Technologie ausgestattet.

Schonend und energieeffizient

Mit dem B5T62243W legt Beko neben zahlreichen nützlichen Funktionen ein besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz und Langlebigkeit. Verantwortlich dafür ist in erster Linie der ProSmart™ Inverter Motor, der unter anderem auch für einen äußerst niedrigen Geräuschpegel während des Trocknungsvorgangs sorgt. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 8 kg bietet der Trockner die optimale Hygiene-Pflege für Textilien aller Art. Das Beste: Dank Energieeffizienzklasse A+++ werden sowohl Umwelt als auch Geldbeutel geschont.

Schluss mit ausgebleichter Kleidung

Kleidungsstücke, die einst noch voller Farbe gestrahlt haben, sehen nach einiger Zeit oftmals ausgewaschen und gebleicht aus. Schuld daran ist meist der Trockner, der die Kleidungsstücke strapazieren kann, wodurch diese schnell ihre Farbe verlieren können. Mit der EcoGentle-Technologie verfügt der B5T62243W sowie auch alle weiteren Modelle der Beyond Serie, über eine innovative Trocknungstechnologie, bei der der Standard-Kondensationstrockner mit einem Klimagerät zusammenarbeitet. Dadurch kann eine sanftere Behandlung der Wäsche gewährleistet werden, sodass Kleidungsstücke selbst nach unzähligen Trocknungsvorgängen ihre gewohnte Farbe behalten.

Beko Markenbotschafterin Patricia Kaiser und der neue Beko B5T62243W

Noch sanfteres Trocknen dank AquaWave

Auch das bewährte AquaWave-System findet sich in allen drei neuen Beyond Trocknern wieder. Dieses sorgt dafür, dass sich die Wäschestücke wellenartig in der Trommel bewegen. Der Vorteil: Die Kleidungsstücke werden somit sanfter behandelt und die Trockenleistung erheblich verbessert. Mit der Kraft des Wassers wird zudem die Zeit des Waschgangs um die Hälfte verringert und die Drehzahl der Waschtrommeln während der Reinigung verkürzt. Das sorgt für eine nochmals schonendere Behandlung der Textilien und mögliche Schäden am Stoff werden vermieden. Das Wäsche-Trocknen wird damit zum Kinderspiel und die Lieblingsteile bleiben länger so wie so sein sollen.

Zahlreiche weitere Features

Mit 14 Programmen sowie fünf Zusatzprogrammen bietet der B5T62243W für jedes Kleidungsstück die passende Pflege. Nützliche Spezialprogramme wie beispielsweise “Hygiene Trocknen“ und “Hygiene Auffrischen“ geben Viren keine Chance. Sämtliche Programme und Einstellungen können schließlich bequem via Bluetooth oder WiFi (HomeWhiz) gesteuert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Beko B5T62243W ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 839 Euro ab sofort im Handel erhältlich. Der Beko Beyond B3T42239 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 799 Euro und der B3T41239 zum UVP-Preis von 719 Euro erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Alexandra Vasak, Beko Grundig Österreich AG