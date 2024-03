Optimal dosiertes Licht für perfekt ausgeleuchtete Arbeitsplätze

Überzeugt mit blendfreier Ausleuchtung, direktem und indirektem Licht sowie mit elegantem Design: die „Attenzia neo+“ von Novus

Die Arbeitsplatzleuchten der „Attenzia neo“ Range von Novus zeichnen sich durch ihre gelungene Kombination aus idealer Beleuchtung, minimalistischem Design, hochwertigen und robusten Materialien sowie einer hohen Qualität „Made in Germany“ aus. Die niedrigen Blendwerte erzielt das ausgefeilte Reflektor-Linsen-System mit einer hohen Lichtausbeute von bis zu 146 Lumen pro Watt. Standardmäßig werden bei den „Attenzia neo“ Leuchten 25 Prozent der gesamten Lichtmenge dank des innovativen LED-Lichtsystems direkt auf die Arbeitsfläche gestrahlt, LEDLichtbänder auf der Leuchten-Oberseite leiten 75 Prozent des Lichts an die Decke und sorgen so für eine indirekte Beleuchtung.

Die „Attenzia neo“ (links) verfügt über zwei Modulreihen mit je sieben LEDBlendrastern, bei der „neo+“ sind drei Modulreihen verbaut

XT: individuelle Schaltung von direktem und indirektem Licht

Sollen direkte und indirekte Beleuchtung separat gesteuert werden, empfiehlt sich das neue „XT“ Modell. Es ist mit zwei Tastschaltern ausgestattet, mit denen die Beleuchtungsstärke auf der Ober- und Unterseite des Leuchtenkopfs nach individuellen Präferenzen eingestellt und gespeichert werden kann.

Multisensor für leichte Bedienung

Alle „Attenzia neo“ Leuchtenmodelle sind stufenlos dimmbar. Bei den „Attenzia neo+“ Leuchten ermittelt ein hocheffizienter Multisensor in Kombination mit dem einfallenden Tageslicht die optimale Lichtintensität – bei dem „XT“ Modell bis zur gespeicherten individuellen Einstellung. Der Bewegungsmelder am Sensor schaltet die Leuchte automatisch ein; die Abschaltautomatik nach 20 Minuten ohne Bewegung hilft beim Einsparen von Energie.

Die Blendraster ermöglichen eine optimale Beleuchtung bei minimalen Blendwerten. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Linsen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln wählen. Die Abbildung zeigt die „Attenzia neo+“ mit drei Modulreihen und Sensor.

Hochwertig und individuell konfigurierbar

Der Leuchtenkopf und die Standsäule bestehen aus hochwertigem Aluminium, der Standfuß aus Stahl. Gefertigt werden die Leuchten am Unternehmensstandort Lingen in einer Qualität „Made in Germany“. Sie können nach Wunsch konfiguriert werden: Kunden haben die Wahl zwischen dem Einstiegsmodell „neo“ oder ihren Upgrades, der „neo+“ bzw. „neo+ XT“. Die Modelle sind als Steh- oder Tischaufbauleuchten in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Selbst die Abstrahlwinkel des Reflektor-Linsen-Systems (50° oder 80°) sowie der gewünschte CRIFarbwiedergabeindex (> 80 oder > 90) können bestimmt werden. Und mit den zwei zur Auswahl stehenden Farbtemperaturen 3.000 Kelvin (warmweiß) und 4.000 Kelvin (neutralweiß) werden die üblichen Anforderungen im Büroumfeld mühelos realisiert.

Professionelle Allrounder mit elegantem Design

Mit seinem cleanen, eleganten Design, das einerseits Blickfang ist, sich andererseits optisch zurücknimmt, fügen sich die Novus Leuchten harmonisch in diverse Einrichtungskonzepte ein und bieten zahlreiche Möglichkeiten für aktives und gesundes Arbeiten, von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen über Großraumbüros bis hin zur Anwendung im Homeoffice.

Im Fokus am Novus Messestand auf der Light+Building in Frankfurt: die „Attenzia neo“ Arbeitsplatzleuchten

Weitere Informationen finden Sie unter www.novus-dahle.com

Quelle: Novus Dahle