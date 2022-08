Optimismus vor der Kind + Jugend

Die Kind + Jugend, der wichtigste Branchentreffpunkt der internationalen Baby- und Kleinkindausstattungsbranche öffnet am 8. September 2022 endlich wieder ihre Tore. Bis zum 10. September, also drei Tage lang, zeigen rd.500 Anbieter aus 40 Ländern ein vielseitiges und internationales Angebot. Für Einkäufer ist die Kind + Jugend also in diesem Jahr wieder eine Fundgrube an Produkten, die sie nun endlich wieder anfassen und ausprobieren können. Im persönlichen Gespräch können Anbieter und Interessenten alle Fragen klären und sich direkt vernetzen.

Anzahl und Zusammensetzung der Aussteller bieten damit dem einkaufenden Handel eine hervorragende Informations- und Orderplattform. Als reine Fachmesse spricht die Kind + Jugend gezielt den internationalen Fach- und Großhandel, den Onlinehandel, Drogerie- und Möbelgeschäfte, Einkaufsverbände und Importeure an. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Produkte für die Baby- und Kleinkindausstattungsbranche, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Branchenmessen.

Die Aussteller in diesem Jahr stammen aus allen Bereichen der Baby- und Kleinkindausstattung, also aus den Segmenten Kinderwagen, Kindersitze und -tragen, Kindermöbel und Kinderzimmereinrichtung, Sicherheit und Überwachung, Mode und Streetwear für Babys und schwangere Mütter, Spielzeug für Kleinkinder und natürlich Pflege und Ernährung. 85 Prozent der Aussteller kommen wieder aus dem Ausland. Neben zahlreichen führenden Herstellern und Marken sind auf der Kind + Jugend viele kleine und mittelständische Anbieter mit ihren schönen und wichtigen Produkten zu finden. Außerdem präsentieren sich Start-Ups und junge innovative Unternehmen aus Deutschland in speziell ausgewiesenen Ausstellungsbereichen.

Start-Up-Area und Junge innovative Unternehmen aus Deutschland

Mit ihrem klaren Fachmessekonzept ist die Kind + Jugend auch eine hervorragende Plattform für Start-Ups und junge Firmengründer, die ihren Geschäftsradius erweitern möchten. Erneut nutzen zehn Unternehmen aus neun Ländern, darunter aus Singapur, Lettland und Israel, die günstigen Beteiligungsmöglichkeiten der Start-Up-Area, um die Marktreife ihrer Produkte zu testen.

Auch der Stand der Jungen innovativen Unternehmen, der vom deutschen Wirtschaftsministerium gefördert wird, präsentiert aufstrebende Firmen der Branche, in diesem Fall speziell aus Deutschland.

Um den Messebesuch noch effektiver auch im Hinblick auf die drei-tägige Messedauer abzurunden, hat die Koelnmesse das Eventprogramm deutlich gestrafft.

Das Trend Forum richtet sich mit seinen Vorträgen noch gezielter und konkreter auf die Bedürfnisse von Industrie und Handel aus. Trends im internationalen Kontext bleiben ein zentrales Thema, aber auch Online-Marketing wird aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Neben Experten von Trendbible werden z. B. Fachvorträge der Amazon-Marketing-Agentur Movesell Orientierung für zukünftige Entscheidungen bieten. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in Vorträgen aufgegriffen.

Erneut wird der „Innovation Award“ verliehen, in diesem Jahr erstmals in neun Kategorien. Neben den bisher bekannten, den Ausstellungsschwerpunkten der Messe entsprechenden Kategorien, wird nun erstmals das Thema Nachhaltigkeit abgebildet. „World of Sustainability“ gibt nachhaltigen Produkten und damit einem wichtigen Anliegen der Branche besondere Sichtbarkeit. Seit seiner Einführung 2005 genießt der Innovation Award hohe Anerkennung und Akzeptanz in der Branche, was nicht zuletzt an der Fachjury aus Branchenexperten mit großem und wertvollem Sachverstand liegt. Aus den rund 80 Anmeldungen, die in diesem Jahr vorliegen, nominiert die Jury eine Reihe von Produkten. Aus dieser Auswahl werden schließlich auch die Preisträger gekürt. Alle nominierten Produkte werden zusammen mit den Gewinnerprodukten auf der Messe in einer attraktiven Sonderschau präsentiert.

Als neues Thema greift die Kind + Jugend mit der Sonderschau „Immersive Shopping“ auf. Gemeint sind innovative Technologien und Features, die in B2C- wie in B2C-Kanälen für die attraktive digitale Vermittlung von Produktinformationen und Produktkonfigurationen eingesetzt werden können. Dazu gehören z. B. Augmented Reality, 3D-Konfigurationen oder auch Games, die neben unterhaltsamen Elementen auch relevante Inhalte vermitteln. Die Sonderschau, die von Koelnmesse und Fokuskind Medien gemeinsam gestaltet wird, soll digitalen Businessmodellen Impulse und Ideen für ein erlebnisorientiertes Einkaufen geben.

Die erweiterte Kind + Jugend-App bietet neben einem leichten und gut strukturierten Zugang zu den Ausstellerdaten incl. Hallenplänen auch eine nützliche Networking-Funktion. Sie ermöglicht es Besuchern, sich mit den Herstellern zu vernetzen und Termine zu vereinbaren. Noch einfacher geht die Vernetzung, wenn der Aussteller mit seinem Handy das Badge des Besuchers vor Ort scannt und alle freigegebenen Informationen dann direkt auf seinem Smartphone hat. Dies gilt auch umgekehrt für die Besucher. Darüber hinaus wird in der App das digitale Ticket hinterlegt, mit dem Aussteller, Besucher und Medienvertreter Zugang zur Messe erhalten. Wichtig für alle ist: Es gibt keinen Vorort-Ticket-Verkauf, alle Tickets sind ausschließlich online erhältlich.

Die nächsten Veranstaltungen:

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids’ First Years, Köln 08.09. – 10.09.2022

Kind + Jugend ASEAN – The Premier Trade Show for Baby & Kids Products in ASEAN, Bangkok 05.04. – 08.04.2023

Quelle: Köln Messe