EK LIVE vermeldet Rekordzahl bei Erstausstellern

Neben Branchengrößen und EK Messe- „Stammkunden“ wie AEG, Bosch, Dr. Oetker, Graef, Miele, Siemens oder Profino und Gefu – um nur einige zu nennen –, betreten vom 14. bis 16. September 2022 viele „Neue“ die Messe-Bühne. Mit gut 60 Erstausstellern auf ihrer EK LIVE Herbstmesse verzeichnen die Bielefelder hier einen neuen Rekord. Zu den renommierten Häusern, die zum ersten Mal dabei sein werden, zählen Namen wie ASA, Alfi, Weber oder Schott Zwiesel. Dazu kommen viele weitere kreative Unternehmen (z. B. Airtender, Just Vegan, Dr. Jaglas und Lieblingskorb etc.), um auf der Hybrid-Veranstaltung mit ihren Produkten und Ideen neue Akzente in den jeweiligen Branchen zu setzen.

Auch der erstmals in die EK LIVE integrierte EK Baby-Ordertag wird von spannenden, neuen Ausstellern mitgetragen. EK freut sich über die Erst-Anmeldungen von Firmen wie Aqipa, chicco, Fehn, Gesslein, Jollein oder Träumeland. Auch hier lässt sich die Liste leicht fortscheiben.

Unter dem Strich gibt es also für Fachhändler neben dem starken EK Lagerprogramm mit seinen Exklusivartikeln, den neuesten Entwicklungen der EK Shopkonzepte und den vielen marktnahen digitalen Services noch 250 weitere Gründe, sich unter www.ek-messen.de für die EK LIVE im September anzumelden!

Quelle: EK Germany/ Foto: Thomas F. Starke/EK SERVICEGROUP