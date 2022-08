Ostermann auf der Sicam 2022 – Raumwelten hautnah erleben

Neben einer Auswahl an neuen sowie bewährten Kanten aus dem umfangreichen Sortiment gibt es viele weitere innovative Produkte und Services zu entdecken. Ein neues Highlight für die Messebesucher sind die realitätsnahen Raumwelten, die Inspiration für neue Projekte liefern.

Aktuell: Kanten sind matt, maritim oder mediterran

Der Trend zu extrem matten Kanten dauert an. Auf der Messe bietet sich am Ostermann-Stand die Möglichkeit, diese auch physisch zu erfassen und sich so ein Bild von der Qualität der extrem matten Kantenoberflächen zu machen. Bei den Farben dominiert in diesem Jahr die Palette der Blautöne – eine Hommage an die Weite des Himmels und des Meeres. In Kombination mit diesen, aber auch für sich genommen sind helle Hölzer beliebt. Ostermann empfiehlt hier zum Beispiel mediterrane Piniendekore.

Neu: Raumwelten hautnah erleben

Erstmalig können Besucher auf der diesjährigen Sicam ein neues Standkonzept bei Ostermann entdecken: Die ausgestalteten Raumwelten sind bereits auf der Website www.ostermann.eu als 360°-Welten virtuell erfahrbar. Nun können diese auch ganz real angesehen und erfasst werden. So werden eine Stippvisite beim Juwelier oder der Besuch im Homeoffice möglich und man kann hautnah inspirierende Anwendungen von Möbellinoleum auf Maß, e-Desk und Co. erleben.

Praxisorientiert: Anwendung direkt testen

Das Konzept der praxisnahen Anwendungsbeispiele wird auch bei den Möbelfronten und Griffen deutlich, die neuerdings beieinander und miteinander präsentiert werden. So kann man sich vor Ort Inspiration holen und sehen, welche Möbelfronten und Griffe sich besonders gut kombinieren lassen. Bei der Kantenverklebung mit PUR-Schmelzkleber oder TPU-Nullfugenbeschichtung zeigt Ostermann zudem direkt am Stand die Wasserbeständigkeit der beiden Verklebungsmöglichkeiten.

Vielfältig: Möbeloberflächen von naturnah bis ausgefallen

Ostermanns angenehm duftende Naturoberflächen sind ein Highlight im Möbel- und Innenausbau. Gerade wurde das Sortiment erneut erweitert. Die neuen Dekore sind zum Beispiel mit echten Kornblumen oder Rosenblüten versehen, bestehen ausschließlich aus natürlichen Materialien und enthalten keine künstlichen Farb- und Aromastoffe.

Bei den ausgefallenen Sibu-Designplatten dürfen sich Besucher auf ein verbautes Design aus der Structure Line freuen, bei dem die dreidimensionale Struktur im Vordergrund steht. Weitere Sibu-Dekore können als Handmuster begutachtet werden.

Praktisch: Stauraum durch Möbelrollläden

Mit einer Tendenz zu weniger Wohnraum und einer gleichzeitigen Bevorzugung minimalistisch-klarer Designs wird praktischer Stauraum immer wichtiger. Ostermann präsentiert hier erneut Lösungen aus seinem wachsenden Sortiment an Möbelrollläden, wobei neben individuellen Lösungen für verschiedene Einbausituationen auch das Design nicht zu kurz kommt.

Nicht zu vergessen: Kleber und Reiniger

Selbstverständlich hat der Kantenspezialist auch diesmal wieder eine Auswahl aus seinem breiten Angebot an Klebern und Reinigern im Gepäck. Gern beraten die Ostermann-Experten die Messebesucher vor Ort bei Fragen zum richtigen Produkt für jede Anwendung.

Das Team von Ostermann Italia freut sich darauf, den Messebesuchern alle Details zu den Neuheiten sowie zu allen ausgestellten Produkten in Pordenone persönlich vorzustellen!

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN