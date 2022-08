ORGATEC 2022 zeigt die Wege in einen neuen Arbeitsalltag auf

Unsere Arbeitswelt befindet sich seit zwei Jahren in einem radikalen Wandel. Die globale Situation hat eine Veränderung des bis dahin geltenden Status quo erzwungen. Die Art, wie und wo wir arbeiten, hat sich nachhaltig verändert. Neue Arbeitsmodelle haben sich gefunden und etabliert. Was etwa früher eher die Ausnahme war, ist heute plötzlich gelebter Alltag: das Homeoffice. Doch viele Unternehmen wünschen sich eine -zumindest teilweise – Rückkehr Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die alten Büros. Doch die kommen aktuell mit neuen Erfahrungshorizonten und einer veränderten Erwartungshaltung in die Unternehmen zurück.

Und wie soll es jetzt weitergehen?

Somit stellt sich einerseits die Frage, wie das, was wir in den vergangenen Monaten als negativ empfunden haben – wie das Fehlen des persönlichen Austauschs mit den Kolleginnen und Kollegen jetzt neu aufleben kann? Und wie können wir auf der anderen Seite all das, was gut funktioniert und auch den Teams einen Mehrwert gebracht hat, jetzt professionalisieren und in den neuen Arbeitsalltag übernehmen? Die Antwort darauf finden Fachbesucherinnen und Fachbesucher der ORGATEC 2022 vom 25. bis 29. Oktober in Halle 8 auf der Sonderschau Inspired Hybrid Office.



Die Sonderschau ist die konsequente Fortführung der Sonderfläche „Inspired Collaboration“ auf der ORGATEC 2018, die gezeigt hat, wie eine hybride Zusammenarbeit zwischen Menschen über Raum und Zeit hinweg funktionieren kann. Als Partner fungierte schon bei diesem Projekt die zgoll: GmbH, die auch das aktuelle Event zur ORGATEC 2022 federführend unterstützt.

Der Weg in den neuen Arbeitsalltag

Inspired Hybrid Office zeigt nun den Weg in einen neuen Arbeitsalltag auf. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie eine sichere Rückkehr ins Büro funktionieren kann und vor welchen Aufgaben und Möglichkeiten Unternehmen in einer Arbeitswelt stehen. Denn der Ort der täglichen Arbeit ist längst nicht mehr ausschließlich das Büro oder aber nur das Homeoffice, sondern kann von den Mitarbeitenden individuell und im Kontext der aktuellen Aufgabe gewählt werden.

Weniger Schreibtische – mehr dynamische Arbeitsflächen

Daher muss sich die technische Ausstattung weiterentwickeln: Büros nach Corona benötigen deutlich weniger Schreibtische, dafür aber wesentlich mehr dynamische Arbeitsflächen und Begegnungsstätten – Kreativbereiche, die sich für interaktives, gemeinsames Arbeiten eignen. Doch in vielen Unternehmen sind die Besprechungsräume noch aus der Zeit vor Corona, in der Videokonferenzen häufig der Leitungsebene vorbehalten waren. Heute verfügen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Ebenen aber über ausgiebige Erfahrungen mit täglichen Videokonferenzen und ein professionell ausgestattetes Homeoffice. Dies führt zu hohen Erwartungen bei der Rückkehr an die alten Arbeitsflächen. Wie können diese Erwartungen erfüllt werden? Wie können Unternehmen Büroumgebungen mit Mehrwert schaffen? Oder anders formuliert: Was kann und muss ein Büroarbeitsplatz seinen Nutzerinnen und Nutzern gegenüber dem Homeoffice an Mehrwert bieten?

„Inspired Hybrid Office bietet mittels erprobter Best Practice Beispiele eine Antwort auf diese aktuellen Fragen“, verspricht Michael Zgoll, Geschäftsführer der zgoll: GmbH und ergänzt: „Das ist das Geheimnis der Sonderschau: Wir präsentieren keine abstrakten Zukunftsvisionen, sondern zeigen, wie mittels durchdachter Raum- und Technikkonzepte der direkte Austausch und kreatives Miteinander auch in veränderten Arbeitswelten funktioniert, indem man vorhandene Flächen anpasst und aktuelle Technik intelligent miteinander verknüpft.“

Hier kann man den New Work Alltag hautnah erleben

Die Sonderschau zeigt auf über 700 Quadratmetern, was in Sachen Technologie und Work Place Planning schon jetzt möglich ist: eine New Work Arbeitsumgebung, mit einem integrierten, ganzheitlichen Konzept aus geänderten Arbeitsprozessen, sinnvollem und nahtlosem Übergang zwischen Homeoffice und Büro, mit dynamischen Grundrissen und der Kombination von bestehender Gebäudetechnik mit intelligenter Sensorik. Durch den homogenen Einsatz von Collaboration- und Buchungstools entsteht mit Inspired Office eine Arbeitswelt. Hier finden alle Mitarbeitenden jeden Tag für genau ihre Aufgaben und Anforderungen den richtigen Arbeitsplatz, machen sie sich spielend einfach zu eigen und bleiben mit den Kolleginnen und Kollegen ortsungebunden im inspirierten Austausch. Und bei Inspired Hybrid Office können die Fachbesucherinnen und Fachbesucher hautnah erleben, wie der Alltag dieses New Work aussehen würde, denn alle vorgestellten Anwendungsmodelle sind voll funktionstüchtig und könnten so oder ähnlich kurzfristig in den Unternehmen umgesetzt werden.

Doch das allein genügt nicht für einen erfolgreichen Wandel, weiß Anton Michael Döschl (im Bild oben), Director Sales Modern Workplace bei Cisco Deutschland und einer der starken Hightech-Partner der Sonderschau: „Der Begriff New Work beschreibt insbesondere auch den strukturellen Wandel; d. h. die Transformation unserer Arbeitswelt – bedingt durch die Digitalisierung und die veränderten Anforderungen und Bedürfnisse der Arbeitenden. Eine anspruchsvolle Herausforderung für Unternehmen, der nicht nur mit technischen Lösungen begegnet werden kann, sondern auch einen kulturellen Wandel einschließt.“

Inspired Hybrid Office Stage lädt zum fachlichen Austausch und zur Diskussion ein

Neben CISCO sorgen weitere Partnerunternehmen wie SAMSUNG, SONY oder die TELEKOM für den technischen Top-Standard auf der Inspired Hybrid Office Fläche. Aber natürlich reicht es nicht immer aus, die finale Version der Lösung zu sehen. Die theoretische Ergänzung zu den praktischen Anschauungsobjekten gibt es auf der Inspired Hybrid Office Stage. Hier werden erfolgreiche Umsetzungsstrategien aus erster Hand präsentiert und ist hier der fachliche Austausch mit den führenden Köpfen aus Wissenschaft und Forschung möglich, die hinter den Produkten stecken.

Aus erster Hand können die Teilnehmer:innen so erfahren, in welcher Form und mit welchen Partnern und Technologien international führende Unternehmen die Gestaltung der hybriden Arbeitswelt bei sich umgesetzt haben, was sich bereits bewährt hat, aber auch welche Herausforderungen gemeistert werden mussten. Kurz gesagt: Sie bekommen erfolgreiche Umsetzungsstrategien aus erster Hand präsentiert und erhalten damit wichtige Impulse für eigene Projekte.

Diese Kombination aus inspirierenden Einsichten in neuen Arbeitswelten, der Vorstellung neuer Materialien, der Unternehmenspräsentationen und den Möglichkeiten zum fachlichen Austausch war auch für CISCO ein Grund, sich an der ORGATEC zu beteiligen. „Für CISCO ist die ORGATEC 2022 deshalb die geeignete Plattform, um Interessenten neue Ansätze zu zeigen und bewährte Modelle zu vertiefen“, so Anton Michael Döschl. Er freut sich darauf, mit den Fachbesucherinnen und Fachbesuchern in Gespräch zu kommen: „Wir laden Sie herzlich ein auf den Stand ein, der nie zuvor eine größere Dichte an kreativen Ideen und Anreizen zu bieten hatte. Erfahren Sie, wie wir den Begriff Modern Workplace interpretieren, und welche Konzepte funktionieren. Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren und von der Leidenschaft unsere geschätzten Partner mitreißen.“

Das Bühnenprogramm auf der Inspired Hybrid Office Stage startet am ersten Messetag um 11 Uhr mit einer Keynote und anschließender Podiumsdiskussion zum Thema „Arbeiten im neuen Normal – Bedeutung von KI und Robotik in der Arbeitswelt von morgen“. Am Nachmittag des gleichen Tages geht es dann in einer weiteren Podiumsdiskussion um die Frage, wie britische Architekten und Designer die Herausforderung einer größeren Nachhaltigkeit bei der Bürogestaltung angehen. Organisiert wird diese Diskussion vom Women in Office Design (WOD)-Team, das das Sustainable Design Collective in Großbritannien leitet. Es umfasst über 20 Vertreter führender britischer und internationaler Architektur- und Designbüros sowie Immobilienexperten. Das Kollektiv trifft sich alle zwei Monate und arbeitet als „Think-Tank“, zur Förderung von Wissenstransfer und Zusammenarbeit.

Weitere Details des Programms werden in den kommenden Wochen auf der Eventseite der ORGATEC veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.orgatec.de

Quelle: Köln Messe