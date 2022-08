FN Akustikplatten – Funktionales Design für jeden Raum

Funktionalität & Nachhaltigkeit

Die leichte, weiche Grundplatte aus PET-Fasern kann Schallwellen absorbieren und den Nachhall von Geräuschen reduzieren – dadurch erzielt man eine angenehme Akustik in jedem Raum – von klein bis groß – vom Wohnzimmer, das auch als Home Office genutzt werden soll über Warteräumen bis zu (Großraum-)büros oder Kantinen.

Und das mit Stil und Nachhaltigkeit! Denn ganze 60 % der PET-Faser-Grundplatte bestehen aus recycelten PET-Flaschen.

Design

Reduziert und elegant bringen die Leisten eine besondere Atmosphäre an Wand und Decke. Als bewussten Akzent in starken Farben, als natürliches Element in Echtholzfurnier oder stilgerecht an das Dekor des Bodens angepasst, über die Wand bis an die Decke gezogen – das kann nur FN Neuhofer mit der FN Digitaldruck-Technologie. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt!

PoS

Elegante Absatzförderung: Für jeden Platz eine Lösung. Von der effektvollen Zweitplatzierung über aufmerksamkeitsstarke Paletten-präsentation bis zur Integration im Schwerlastregal – gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für Ihr PoS. Vom Display über Paletten-Aufsteller bis hin zum Schwerlastregal, es findet sicher das Richtige für Ihre Zielgruppe.

Dekore – Wählen Sie ihr Wunschdekor: Standard oder ganz individuell