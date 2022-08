World of Fireplaces 2023 – GVOB an Bord – Round Table

GesamtVerband OfenBau bei der Premiere der internationalen Fachmesse in Leipzig

Die World of Fireplaces ist in aller Munde: In der Ofenbau-Branche ist der Termin vom 18. bis 20. April 2023 in Leipzig bereits jetzt fest verankert. Bei dem vom Messeunternehmen trendfairs GmbH konzipierten und organisierten internationalen Branchentreffen spielt der GesamtVerband OfenBau e.V. (GVOB) eine wichtige Rolle: Die starke Stimme der Branche vertritt die Anliegen des Handwerks, der Industrie sowie des Großhandels und setzt sich im Dialog mit der Politik und der Öffentlichkeit für die ökologische und ökonomische thermische Nutzung von Holz ein. Der GVOB gibt Impulse zur „Zukunftsenergie Holz“, das auf der World of Fireplaces ein zentrales Thema ist. Gleichzeitig sind die GVOB-Mitglieder eine interessante Zielgruppe der neugeschaffenen Fachmesse.

Komplette Wertschöpfungskette abgedeckt

Die Premiere des Branchentreffpunkts richtet sich direkt an Vertreter des Segments Feuerstätten und deckt die komplette Wertschöpfungskette ab. Die Leitidee der Fachmesse sieht vor, gezielt die Wahrnehmung und Image der Branche zu stärken sowie die Absatzchancen zu verbessern. Mit der World of Fireplaces wird eine Fachmesse etabliert, die zu 100 Prozent die relevante Aussteller- und Besuchergruppe anspricht und die Internationalität der Branche ausweitet.

Energie-Lösungen vom GVOB

„Wir freuen uns auf die World of Fireplaces, bei der sich viele internationale und nationale Unternehmen präsentieren. Wir erhalten schon heute Rückmeldungen unserer Mitglieder, dass sie eine Reise zu der neuen Fachmesse planen. In Leipzig können wir als Verband viele wichtige Themen platzieren und über Lösungen informieren – zum Beispiel über die Zukunftsenergie Holz, natürlich Heizen und moderne Technologien“ , so Robert Mülleneisen, Vorsitzender des GVOB-Vorstands. Der GesamtVerband OfenBau ist bei der World of Fireplaces mit einem Messestand vertreten und auf dem Fireplace-Hub aktiv: Vorgesehen sind unter anderem Fachvorträge. Der Fireplace-Hub ist insgesamt ein wertvolles Portal zum Wissenstransfer und zum Networking der Branche: Hier treten Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verbandswesen in den Dialog mit Fachbesuchern.

Diskussionen auf Augenhöhe – Trendfairs empfing ausgewählte Unternehmen zum Round Table am 19. Juli 2022 in München

Trendfairs lädt Branchenexperten zum Austausch der World of Fireplaces an den “runden Tisch”. Es geht um Diskussionen auf Augenhöhe und Abstimmung ausgewählter Themen. Die Teilnehmer werden aktiv zur Mitarbeit der Fachmesse für Feuerstätten und Wohnfühlambiente aufgefordert. Branchenvertreter aus allen Bereichen des Segments “Feuerstätten” sind vertreten.

“trendfairs fördert bewusst das Miteinander mit den Ausstellern und bezieht diese in Entscheidungsprozesse mit ein. Darüber hinaus fordern wir die teilnehmenden Unternehmen zur Mitarbeit auf. Unser Ziel, eine gelungene internationale Fachmesse für die Branche nachhaltig zu implementieren, steht im Fokus. Daher suchen wir das Gespräch mit den Branchenprotagonisten und arbeiten gemeinsam an Fragestellungen und relevanten Topics. Diese wertvolle Runde lässt ermöglicht uns, die World of Fireplaces genau auf die Anforderungen ausrichten und passgenau gestalten.” lässt Gründer und Gesellschafter der trendfairs GmbH, Michael Rambach, verlauten.

Auf der Agenda standen unter anderem Themen, wie aktueller Buchungsstand, Besuchermarketing, Werbemöglichkeiten, Fireplace Hub, Sondershow „Hybride Wärme“, Rahmenprogramm, Rauchgasabzüge, Hallenaufplanung, Outdoormöglichkeiten.

Eben genau diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und Anforderungen fördert das Miteinander und das Verständnis unter den Teilnehmern des Round Table. Eine Feedbackrunde schließt den Round Table ab. “sie sind die messen der trendfairs.” war auf einer Präsentationsfolie zu lesen. World of Fireplaces 2023 in Leipzig verheißt eine internationale Fachmesse ausgerichtet auf die Zielgruppe zu werden.

v.l.n.r: Ulrike Rohde (trendfairs GmbH), Bernhard Zirnsak (Schiedel GmbH & Co. KG), Silvia Dufils (Schiedel GmbH & Co. KG), Norbert Müller (Gutbrod Keramik), Michael Rambach (trendfairs GmbH), Erich Dieterle (Oranier Heiztechnik GmbH), Bjarne Varre (Nordpeis AS), Rolf Esser (HKI), Lorenz Gegler (CB-tec GmbH), Marc Röder (trendfairs GmbH), Andreas Freund (Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH), Ann Gela Ukena (Leda Werk GmbH & Co. KG), Frank Kienle (HKI), Cristina Reghezza (Palazzetti Lelio SpA) – nicht auf dem Foto abgebildet: Nikolaus Fleischhacker (Oranier Unternehmensgruppe), Andreas Schönfeld (Spartherm Feuerungstechnik GmbH)

Quelle: trendfairs