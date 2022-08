gardiente 2022 – Aussteller im Porträt

Was macht die gardiente so besonders? Hierzu haben wir für das Serienspecial vier weitere Aussteller befragt:

Mwh GmbH

Schon lange dabei ist die Mwh GmbH. An der gardiente schätzt das Unternehmen den familiären Charakter, die großartige Atmosphäre und das tolle Catering. Auf der kleinen und kompakten Messe sind die Laufwege kurz. Der Fachhändler finde hier aber alles, was er für sein Sortiment braucht. „Must-haves“ für den Handel sind laut Mwh GmbH bezahlbare Artikel für den Endkunden – denn die Preise seien in den letzten zwei Jahren extrem angestiegen. Die Fachhändler möchte man mit einzigartigen Liefermöglichkeiten überzeugen: Sämtliche Artikel der eigenen drei Brands sind im Direkt-Container untereinander mischbar. Die Nachlieferung läuft über das Lager in Neuss.

IGNIUM

Von ihrer ersten Teilnahme auf der gardiente erhofft sich IGNIUM viele spannende neue Kontakte. Das Unternehmen will die Bekanntheit seiner Marke steigern und freut sich auf zahlreiche tolle Gespräche während der Messetage.

Der Handel müsse für die kommende Saison unbedingt einen Eisengrill aus nachhaltiger Produktion im Sortiment haben. Der Eisengrill TARAN von IGNIUM ist zu 100% made in Germany. Er wird aus recycelten Schrottpaketen hergestellt und besteht aus IGNIUM-High-Tech-Guss, der auch für die Produktion von Sicherheitskomponenten in der Automobilindustrie verwendet wird.

SIEGER

„Ein Teilnehmer der ersten Stunde ist die Firma SIEGER. Sie hat das Konzept der gardiente überzeugt: eine kompakte Messe mit marktrelevanten Ausstellern, bei der es genug Zeit für Gespräche gibt und die den Besuchern ein Rundum-sorglos-Paket bietet.



Im eigenen Werk in Deutschland stellt die Firma SIEGER einen Großteil ihres Tischsortimentes und ihrer Kunststoffmöbel her. Eine Besonderheit, denn das Label „Made in Germany“ ist in der Gartenmöbel-Branche recht selten geworden. Das Familienunternehmen in der 3. Generation aus der Mitte Badens arbeitet mit seinen engagierten Mitarbeitern daran, seinen Kunden erstklassige Produkte und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu bieten: Alle Möbel und Tische sind nach den entsprechenden DIN-Normen geprüft und erfüllen auch Anforderungen darüber hinaus.

Enders

Nach der langen Corona-Pause sei es auf der gardiente 2021 schön gewesen, wieder persönliche Gespräche in einer entspannten und ausgelassenen Atmosphäre zu führen. Nach ihrer erstmaligen Teilnahme im letzten Jahr ist Enders auch auf der gardiente 2022 wieder dabei. Das Unternehmen freut sich auf eine Messe mit viel Persönlichkeit und Raum für gute Gespräche.

Enders betont, dass sie mit ihren Enders Grills der größte deutsche Hersteller im Bereich BBQ seien. Bei der Auswahl ihres Sortiments für die kommende Saison sollten die Händler vor allem die zahlreichen Innovationen rund um Gas und Elektro berücksichtigen.

04. – 06. September 2022, Messecenter Rhein-Main, Robert-Bosch-Straße 5 – 7, D-65719 Hofheim-Wallau

Quelle: Gardiente