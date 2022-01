Partnertage Ostwestfalen 2022 – Nächste Woche live am Start!

Auf das Erfolgskonzept der Partnertage Ostwestfalen ist Verlass: Seit 10 Jahren treten ausgewählte Anbieter für das Volumengeschäft Möbel an, um am Anfang des Jahres den Umsatz aller konsumigen Vertriebsschienen mit frischer Ware anzukurbeln. So auch vom 1. bis 3. Februar 2022. Die gut 120 Aussteller verteilen sich in diesem Jahr großzügig über acht zum Teil zweistöckige Hallen im Messezentrum Bad Salzuflen, mit ausreichend Platz und Abstand für das persönliche Business unter Einhaltung bekannter AHA-Regeln.

Für noch mehr Qualität und Angebotsbreite sorgen in diesem Jahr spannende Anbieter wie Actona, Brix, Emko, FMD, HSM Henk Schram, LC, Lindberg Möbelteam, Mirrows & More, Primavera, Relita, Scapa, Tradepoint, Xonox und Yatas. Gesetzt sind zudem auch diesmal die bewährten Eckpfeiler der Partnertage Ostwestfalen wie Benformato, Cilek, Domo, Duo Collection, Elfo, Euro Diffussion, Femo, Finori, Hela, Interhandel, Quadrato, Mäusbacher, MCA, Nowy Styl, Reality, Sun Garden, Trendteam, Unico, Vierhaus, Violino und Weinrich.

Erwartet werden Einkäufer sämtlicher konsumigen Vertriebsschienen. Für diese halten die Aussteller die passenden Produkte für alle Wohnbereiche bereit: trendige Aktionsartikel, Topseller, Werbeware, Frequenzbringer und gängiges Sortiment zur Vermarktung stationär und online. Neben Möbeln sorgen die aktuellen Themen des Tagesgeschäfts für jede Menge Gesprächsstoff. Da alle anderen Branchenmessen Anfang des Jahres pandemiebedingt ausfielen oder verschoben werden mussten, bleiben die Partnertage Ostwestfalen, um die Herausforderungen mit vereinten Kräften anzugehen. Einkäufer sollten diese einmalige Chance nutzen und jetzt ihren Besuch wie gewohnt planen.

Auf der Webseite der Partnertage Ostwestfalen sind außerdem das aktuelle Ausstellerverzeichnis, der Hallenplan und die detaillierte Information zum Hygienekonzept zu finden. Für Schnelltests sowie PCR-Tests vor Ort steht ein Testzentrum in Halle 12 parat, nur mit Terminvereinbarung unter www.testzentrenlippe.de/standort/badsalzuflen .

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, den 1. und 2. Februar 2022 von 9 bis 18 Uhr

Donnerstag, den 3. Februar 2022, von 9 bis 16 Uhr.

Zugang nur für Fachbesucher mit 3G-Nachweis. Eintritt,Parken und Verzehr sind kostenfrei.

In den Restaurantbereichen gilt wie in der Gastronomie in ganz NRW 2G+.

Quell: WAW Gruppe