Partnertage Ostwestfalen 2024 – Gute, realistische Stimmung bei durchwachsener Marktlage

Massivholz von zerlegt bis montiert, Cord-Sofas mit Herz-Waage-Funktion, Trendmöbel in Kaschmir und runde funktionale Solitärmöbel sind nur ein Ausschnitt der umfangreichen Präsentationen mit vielen Neuvorstellungen.

Giga, Begros, KHG, Lutz, VME, EMV, Alliance, GfM-Trend, MHK, Garant, Poco, Roller, Boss, Mömax, Möbelix, Leiner, Möbelfundgrube, Möbelando, Obi, Musterring, Otto, Check 24, Wayfair, Home 24 – wichtige Verbandsgremien, Mitgliedsunternehmen, Anschlusshäuser, Onliner und Großkunden waren vor Ort, um Sortimente zu sondieren und zu ordern. Außerdem zeigten internationale Handelsplayer Präsenz u.a. aus Polen, Bulgarien, Ungarn, Bosnien, Slowenien, Serbien, der Schweiz, Luxemburg und Tschechien. Rund 100 Industriepartner und Marken hatten vom 30.01. bis 01.02.2024 ins Messezentrum Bad Salzuflen geladen, um dem Handel eine Bandbreite an neuen Modellen und Tools zu bieten, die den Möbelkonsum zeitnah ankurbeln sollen. Die Industrie hatte gute Vorarbeit geleistet. So prägten intensive Gespräche die drei Tage, verbunden mit weiteren Aufgabenstellungen, aber auch mit konkreten Aufträgen, die fixiert wurden. Mit Blick auf den kommenden Herbst wurden auch Experimente gewagt und M.O.W.-Innovationen vorangetrieben. Anders als klassische Messen sind die Partnertage Ostwestfalen eine besondere Veranstaltung auf Initiative und Einladung der Industrie, um sich gemeinsam mit dem Handel zu Beginn des Jahres aktiv auszutauschen und die richtigen Weichen für das Möbeljahr zu stellen. Im Mittelpunkt stehen Sortimente, Aktionsartikel und Werbeware für Mitnahme, Junges Wohnen, SB und Online, die auch in diesem Jahr wieder durch gestiegene Qualität und Funktionalität überzeugten. Die Partnertage Ostwestfalen 2024 zogen noch mehr konventionelle Einkäufer und Entscheider an, die interessante Ansätze fanden. In Abstimmung innerhalb der Industrie soll dieser Angebotsbereich weiter ausgebaut werden. Auffallend stark waren in diesem Jahr Massivholzprogramme von zerlegt bis montiert, Cord-Sofas und Polsterbetten, Homeoffices, solitäre Einzelmöbel, paketversandfähige Möbel und modulare Systeme für alle Wohnbereiche von Wohnen, Schlafen, Essen, Einzelmöbel, Bad und Diele bis hin zu Fachsortimenten. Das Bestreben der Anbieter, mehrere Warengruppen oder sogar Vollsortimente anzubieten, war unverkennbar.

„Die Veranstaltung ist für uns gut gelaufen“, resümieren die Aussteller. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir viel Positives auf den Weg gebracht, um die Herausforderungen zu meistern. Auch wenn die Stimmung im Markt derzeit nicht die beste ist: Wir wollen Gewinner sein. Dafür tun wir etwas. Und die Partnertage Ostwestfalen 2024 zeigen, dass gemeinsam immer was geht!“

Das Messezentrum Bad Salzuflen bot mit kostenfreien Services wie Eintritt, Parken, Catering, bequemer Anreise und guter Erreichbarkeit den idealen Rahmen für Austausch und Networking.

Der Termin für die Partnertage Ostwestfalen 2025 wird rechtzeitig festgelegt und kommuniziert.

Mehr Informationen unter www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW Gruppe