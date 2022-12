Philipp Ebbinghaus wird Vorstandsmitglied bei der Sandler AG

Zum 31. Dezember 2022 wird Wolfgang Höflich, Mitglied des Vorstands, nach 46 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand treten. Der Vorstand der Sandler AG setzt sich somit ab 1. Januar 2023 aus Dr. Christian Heinrich Sandler (Vorsitzender/CEO, seit 2007), Dr. Ulrich Hornfeck (Vorstandsmitglied seit 2012) und Philipp Ebbinghaus (neues Vorstandsmitglied) zusammen.

Wolfgang Höflich hat fast sein gesamtes Berufsleben bei der Sandler AG verbracht. Er startete 1976 als Assistent der Betriebsleitung und stieg sieben Jahre später zum Betriebsleiter mit Gesamtprokura auf. „Wolfgang Höflich hat 46 von 143 Jahren unserer Firmengeschichte und unsere Entwicklung zu einem hochmodernen Vliesstoffhersteller mitgestaltet – eine stolze Bilanz. Seit 1995 hat er den Bereich Produktion verantwortet, zuerst als Bereichsleiter, ab 2010 als Vorstandsmitglied“, betont Dr. Christian Heinrich Sandler, CEO der Sandler AG. Wolfgang Höflichs Verantwortung für den Bereich Produktion hat im Juli 2022 bereits Stephan Hopster übernommen. Er wird ab dem 01.01.2023 direkt an CEO Dr. Christian Heinrich Sandler berichten.

Philipp Ebbinghaus: Berufung in den Vorstand nach zehn erfolgreichen Jahren im Unternehmen

Mit Philipp Ebbinghaus wird zum 1. Januar 2023 eine Führungskraft Vorstand, die, so betont Dr. Christian Heinrich Sandler, in den vergangenen zehn Jahren in verantwortungsvollen Positionen sehr erfolgreich war. Philipp Ebbinghaus hatte seit 2013 vom Vorstand herausfordernde Aufgaben übertragen bekommen. Dazu gehörte der Aufbau des neuen US-Standorts in Perry, Georgia, seine Tätigkeit als Leiter des Bereichs Finanzen und CFO der US-Gesellschaft sowie – seit Mitte dieses Jahres – auch die Bereichsleitung IT. Philipp Ebbinghaus war nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim drei Jahre als Controller bei der E. Breuninger GmbH & Co. in Stuttgart tätig, bevor er 2013 im Familienunternehmen startete. „Philipp musste damit leben, dass wir bei ihm besonders genau hinschauten, wie er sich entwickelt – und zwar nicht obwohl, sondern weil er als mein Neffe zu unserer Eigentümerfamilie gehört! Er kann stolz auf seine bisherigen Erfolge sein, geht auch kritischen Situationen und Herausforderungen nicht aus dem Weg. Mich freut es besonders, dass Philipp sich unabhängig vom Aufstieg den Respekt gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen bewahrte, fleißig sowie bescheiden blieb und Erfolge immer als Teamerfolge betrachtete. Strategische Weitsicht und Entschlossenheit, Ziele zu erreichen, zeichnen ihn aus. Er ist kein Ja-Sager, sondern widerspricht auch und kämpft für seine Ideen und Teams. Das finde ich gut, nur so kommen wir voran!“, so Dr. Sandler.

Philipp Ebbinghaus freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Als langjährige Führungskraft empfinde ich die Berufung in den Vorstand der Sandler AG als Ehre und Bestätigung meiner bisherigen Arbeit. Es ist mir ein Anliegen, in meinen Verantwortlichkeiten ab Januar 2023 weiter mit dem Team am Ball zu bleiben. In unserem Familienunternehmen wiederum sehe ich mich dem Erbe der Vorfahren verpflichtet – schon mein Großvater hat mich oft in den Betrieb mitgenommen.“ Ich freue mich auf meine Aufgabe als Vorstandsmitglied und die Zusammenarbeit mit den Kollegen – zumal ich mich mit meinem Onkel und auch mit Dr. Ulrich Hornfeck, der ja bereits dem Vorstand angehört, sehr gut verstehe. Mein Ziel ist es, Zukunftsthemen, wie zum Beispiel unser Nachhaltigkeitsengagement oder Digitalisierung, weiterhin aktiv mitzugestalten – im Vorstand und mit dem gesamten Sandler-Team in Schwarzenbach und Perry.“

Philipp Ebbinghaus (rechts) wird am 1.1.2023 Mitglied des Vorstands der Sandler AG; Wolfgang Höflich (2. v.l.) tritt zum 31.12.2022 in den Ruhestand über. CEO Dr. Christian Heinrich Sandler (links) und Dr. Ulrich Hornfeck (3.v.l.) bleiben Vorstandsmitglieder.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sandler.de

Quelle: Sandler