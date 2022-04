Poggenpohl erreicht eine weitere Etappe in der Unternehmenstransformation

Gut eineinhalb Jahre nach der Übernahme durch die Jomoo Group präsentiert Poggenpohl, einer der führenden Anbieter luxuriöser Küchenarchitektur Made in Germany, weitere der erwarteten organisatorischen Änderungen im Rahmen des Erneuerungskurses. Geschäftsführer Dirk Lange unterstreicht damit in wesentlichen Geschäftsbereichen die neue Ausrichtung des Unternehmens, das sich als global agierender Hersteller mit deutscher Produktionsexzellenz einen Zukunftsmarkt erschließen wird. Teil des strategischen Strukturpakets sind eine Reihe an personellen Neubesetzungen leitender Funktionen am Firmensitz, die durch das Ausscheiden langjähriger Mitarbeiter anstehen. Die Vakanzen und neu geschaffenen Positionen sind vollständig durch Mitarbeiter aus den eigenen, bisher zweiten Reihen besetzt. Damit bekennt sich das Unternehmen zu seinem Engagement, Talente und Erfahrungen innerhalb der Belegschaft gezielt zu fördern, und als neue Führungskräfte für die anstehenden Jahre des Wachstums zu gewinnen.

Michael Schwarze

Für eine optimierte Steuerung des wachsenden Kundengeschäfts hat Dirk Lange den Bereich Customer Service um die Abteilungen Disposition und Export erweitert. Michael Schwarze übernimmt zum 1. Mai 2022 die Leitung des neu geschaffenen Bereichs und löst damit Philipp Schutte ab, der als bisheriger Leiter Einkauf das Unternehmen im Juni dieses Jahres auf eigenen Wunsch verlassen wird. In der Besetzung Michael Schwarzes gelingt es Lange, zwei markenprägende Merkmale zu verbinden: Schwarze hat seit seiner Ausbildung bei Poggenpohl Anfang der 2000er-Jahre das Key-Account-Geschäft in nahezu allen Ländern betreut und seine Position bis zum Exportleiter und nun Head of Customer Service stetig weiterentwickeln können. „Es ist eine große Freude, dass Herr Schwarze seinen Karriereweg so zielstrebig innerhalb unseres Unternehmens beschritten und weiterverfolgt hat“, betont Dirk Lange. „Poggenpohl schöpft aus der langjährigen Geschäftserfahrung seiner Mitarbeiter. Michael Schwarze kennt nicht nur die Küchenwelt, er versteht die nationale und internationale Dynamik, die unser Marktsegment zurzeit erlebt.“ Mit ihm wird Jan Brinkmann, der ebenfalls auf eine internationale Karriere im Hause Poggenpohl zurückblickt, den weiteren Ausbau und die Verbesserung der Prozesse innerhalb der Kundenbetreuung verfolgen. Eine zusätzliche Leitungsposition wird in absehbarer Zeit im Bereich Strategischer Einkauf besetzt werden. „Philipp Schutte hat Poggenpohl in den vielen Jahren seiner Firmenzugehörigkeit und seiner erfolgreichen Einkaufsleitung weitreichende Impulse beschert“, fasst Lange zusammen. „Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und ausdrücklich alles Gute für seine berufliche und private Zukunft.“

Vincent Kuiper

Der strategische Fokus innerhalb der Unternehmensentwicklung richtet sich zudem auf den Ausbau des Trainingsbereichs. Vincent Kuiper leitet seit kurzem die neu gegründete Poggenpohl Academy, die fortan interdisziplinär Schulungsprogramme für interne Mitarbeiter und das weltweite Händlernetz entwickelt. „Die langjährigen Frontline-Erfahrungen Herrn Kuipers in der Küchenbranche und seine persönliche Begeisterung für die Sache machen ihn zu einer idealen Besetzung für die Leitungsposition an der Spitze der Academy“, erläutert Dirk Lange die Ausrichtung. „Unser Wachstumskurs erfordert heute mehr denn je zuvor, dass alle Mitarbeiter ihre Rolle als Ambassador verstehen und Poggenpohl Produkte und Marke kulturübergreifend vermitteln können.“

Nach dreißig Jahren verlässt zudem Ralf Vahle, der bisherige Leiter des Bereichs Finanzwesen, das Unternehmen in diesem Sommer und beendet seine berufliche Karriere. „Mit Herrn Vahle verabschieden wir eine hochgeschätzte, integre Persönlichkeit des Hauses Poggenpohl. In seiner 18-jährigen Führungstätigkeit hat er die Ausrichtung des Unternehmens aktiv mitgestaltet und hinterlässt seine klare Handschrift. Dafür danken wir Herrn Vahle herzlich und wünschen ihm von der gesamten Belegschaft nur das Beste für die Zeit nach dem aktiven Berufsleben“, schließt Dirk Lange. Die Aufgaben Herrn Vahles übernimmt Zhen Huang, der seit letztem Jahr den Finanzbereich verstärkt hat. Gebürtig aus Schanghai, bringt der seit über 30 Jahren in Deutschland ansässige und in Bayreuth promovierte Betriebswirt weitere kaufmännische Fachkenntnis ins Team. „Wir freuen uns, Dr. Huang für diese wichtige leitende Rolle gewonnen zu haben und sehen in ihm das passende Profil, unser Unternehmen in der geplanten Erneuerung mit Tatendrang zu unterstützen“, so Lange.

Zhen Huang

Dirk Lange bringt seine langjährige Führungserfahrung bei deutschen und amerikanischen Premium- und Luxusherstellern der Sanitär- und Innenausstattungs-Branche in seine Aufgabe ein. Er ist nicht nur in Asien aufgewachsen, sondern hat viele Positionen seiner beruflichen Karriere in China und den USA absolviert. „Wir erkennen für Poggenpohl im nationalen und internationalen Marktgeschehen ein unvergleichliches Potential, denn hier erfährt unsere Kernkompetenz, die Entwicklung luxuriöser Küchenarchitektur, eine besonders große Wahrnehmung“, beschreibt Lange. Und formuliert auch gleich sein Ziel: „Unsere Definition der Marke Poggenpohl muss durchgängig für den Kunden erlebbar werden, von der Materialität, der gewohnten Verarbeitungsqualität Made in Germany, der eigenen Designsprache bis hin zur Individualisierbarkeit innerhalb der Küchenplanung und After-Sales-Service – und das in unseren eigenen Stores und bei unseren Partnern. Die Jomoo Group setzt großes Vertrauen in diesen Erfolgskurs, den wir hier am Standort und mit dem ganzen Team in den Länderorganisationen zielstrebig verfolgen wollen.“

Quelle: POGGENPOHL