Die neue BLANCO UNIT-Welt am Standort in Wien Floridsdorf – Neues Design passend zur Strategie

60% der Zeit verbringen wir in der Küche am Wasserplatz. Wir trinken, bereiten vor und reinigen. Deshalb besteht eine BLANCO UNIT aus jeweils einer Spüle, einer Armatur oder einem Wassersystem, dem Abfalltrennsystem und dazu passendem Zubehör. Alle Produkte sind dabei ideal aufeinander abgestimmt, um das Leben leichter funktioneller und stilvoller zu gestalten und die perfekte Einheit am Wasserplatz zu bilden.

Im Zuge dieses neuen Gefühls hat nun auch der Schauraum in Wien Floridsdorf ein Re-Design erlebt. Neben verschiedenen einzelnen BLANCO UNITs und den aktiv angeschlossenen BLANCO drink.systems, welche auf Inseln untergebracht sind, befinden sich im neuen Schauraum 4 verschiedene Küchen zu den Küchenstilen Modern- Style in schwarz und weiß, Modern Country und Industrial Design. Zusätzlich wird mit der BLANCO Kids UNIT auch den kleinen Besuchern viel Freude bereitet.

Wer einen virtuellen Blick hinter die Kulissen des neuen Schauraums werfen mag, dem steht der virtuelle Schauraum- Rundgang unter https://www.blanco.com/at-de/unternehmen/schauraum-blanco-wien/ rund um die Uhr zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.at

Quelle: Blanco