Poggenpohl ist Kooperationspartnerder ORGATEC 2022

Vom 25. bis 29. Oktober 2022 präsentiert die führende Marke luxuriöser Küchenarchitektur Made in Germany seine grüne +VENOVO Küche auf der Sonderschau Inspired Hybrid Office in Halle 8 der Kölner ORGATEC.

Die Arbeitswelt befindet sich seit einigen Jahren in einem radikalen Wandel. Spätestens während der Pandemie mussten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer an die Veränderungen anpassen und mit flexiblen Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten ihren Arbeitsalltag neugestalten. Nach der Pandemie wünschen sich Arbeitgeber eine regelmäßige Rückkehr ihrer Mitarbeiter in die Büros. Denn der Ort der täglichen Arbeit ist längst nicht mehr ausschließlich der traditionelle Arbeitsplatz, sondern auch das Homeoffice. Aus diesem Grund müssen sich Arbeitgeber mit aktuellen Büroausstattungen weiterentwickeln: Es werden zum Beispiel wesentlich mehr dynamische Arbeitsflächen und Begegnungsstätten für gemeinsames Arbeiten im Büro benötigt. Dazu gehört auch die Küche. Sie ist längst zum kommunikativen Treffpunkt zuhause wir auch am Arbeitsplatz geworden. In diesem Kontext blickt auch Poggenpohl in die Zukunft und macht erlebbar, was die Küche heute ist: der Mittelpunkt des Lebens.

Poggenpohl partizipiert an der diesjährigen ORGATEC als Kooperationspartner mit seiner +VENOVO Küche in einer raffinierten Farbpalette. Der Bereich HOME der Sonderschau zeigt ein klassisches Wohn-Küchen-Szenario, wo modernste Technik in der heutigen Arbeitswelt im Home-Office präsentiert wird. Mit dem sorgfältig kuratierten Grün des Poggenpohl Küchenmodells, spiegelt der deutsche Küchenarchitekt die Vielfalt der Natur und setzt ein Zeichen für natürliche Opulenz in der Arbeitswelt.

Der Wunsch nach Natur und natürlichem Leben wächst beständig, auch am Arbeitsplatz. Mit variantenreichen Farbtönen zitiert Poggenpohl einen wunderbaren Garten, beschwört den Duft von Kräutern und daraus destillierten Essenzen. Wie alle Farben, so ist auch Grün mit emotionaler Energie verbunden. Sie symbolisiert Hoffnung und Optimismus sowie eine direkte Verbindung zu Nachhaltigkeit und Natur. Die opaken Oberflächen, weich in der Haptik und mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften ausgerüstet, kreieren eine Atmosphäre wie in der Natur. Changierende Metallic-Lacke fügen der Farbwelt in Grün weitere Nuancen hinzu.

Eine Besonderheit ist die Arbeitsplatte aus recycelten grünen Scherben. Sie spannt über Farbe und Material doppelt den Bogen zur Natur und ihrem zirkulären Lauf. In einem aufwendigen Sinterungsprozess wird ein Granulat aus Scherben zu einer kristallin wirkenden Struktur verschmolzen. Durch die Unregelmäßigkeit des Granulats und die zufällige Ordnung im Prozess wird jede Platte zum Unikat mit angenehmer Textur.

Außergewöhnliche Küchen entstehen nur im Dialog. Gemeinsam mit Architekten und Bauherren entstehen weltweit maßgeschneiderte Lösungen, vom exklusiven Privathaus bis zum Großprojekt. Dabei setzt Poggenpohl auf exzellente Planungsqualität.

