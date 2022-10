TEAM 7: die Wertschöpfungskette in eigener Hand

„Der Nachhaltigkeitsgedanke bestimmt bei allen Aktivitäten unser Handeln und unser Denken“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Dr. Georg Emprechtinger. Und geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. „Wir möchten die Welt mit unseren Möbeln ein wenig besser machen und Verantwortung für die nachkommenden Generationen übernehmen.“ Denn zeitgemäßes Design denkt das Produkt als Ganzes. Vom Anfang bis zum Ende der Wertschöpfungskette, die TEAM 7 in jedem Schritt kontrolliert. Das beginnt bereits bei der Gestaltung, Entwicklung und Herstellung: Erst wenn sich das Prinzip der Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Möbelstücks zieht, sind die hohen Anforderungen von TEAM 7 erfüllt. Vom Design über die Fertigung bis hin zur Nutzung und Wiedereingliederung in den Naturkreislauf – streng nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Schon bei der Planung eines neuen Produkts haben die Entwickler im Blick, wie es später wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden kann. Durch ihr zeitloses Design sowie die hohe Qualität und Funktionalität sind die Möbel äußerst langlebig. Darüber hinaus binden sie dauerhaft, über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, den Kohlenstoff, der der Atmosphäre während des Holzwachstums entzogen wurde, und tragen so zu einem nachhaltigen Konsum bei.

„Wir liefern alles aus einer Hand: vom Baum bis zum fertigen Möbel“, so Emprechtinger. Dafür mobilisiert TEAM 7 die gesamte Wertschöpfungskette aus eigener Kraft. Zwei Möbelwerke, ein Plattenwerk sowie ein Sägewerk gehören zum Betrieb. Darüber hinaus bewirtschaftet das Unternehmen einen eigenen 77 ha großen Wald und weiß die Kostbarkeit des Holzes zu schätzen. Sämtliche europäischen Laubbäume, aus denen die TEAM 7 Möbel gefertigt sind, wachsen in nachhaltiger Forstwirtschaft und bekommen die Zeit, die sie brauchen. So kann der Naturholzspezialist vom Baum über die Plattenherstellung bis hin zu den mit reinem Naturöl veredelten Oberflächen ökologisch einwandfreie Qualität garantieren. Gleichzeitig legt TEAM 7 höchsten Wert auf eine schonende und nachhaltige Herstellung in allen Produktionsschritten.

Als Belege für seine ökologische und faire Produktion trägt die erfolgreiche Öko-Marke das Österreichische Umweltzeichen und ist an den Produktionsstandorten nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO 45001 zertifiziert. Besonders stolz ist TEAM 7 auf das EMAS-Zeichen. Denn diese europaweite anspruchsvolle Zertifizierung für freiwilliges, systematisches Umweltmanagement unterstreicht das hohe ökologische Engagement der Manufaktur aus Österreich. Für seine nachhaltige Wirtschaftsweise und die verständliche und transparente Aufbereitung der umweltrelevanten Themen in der Umwelterklärung wurde TEAM 7 als Preisträger für den Umweltmanagement-Preis 2022 in der Kategorie „Beste EMAS Umwelterklärung“ ausgezeichnet.

Um auch zukünftig die größten Effizienzpotenziale generieren zu können, hat sich TEAM 7 außerdem dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen. Die Basis für den Klimapakt stellt der Corporate-Carbon-Footprint (CO 2 -Fußabdruck des Unternehmens) dar – je kleiner dieser ist, desto besser für die Umwelt. Dieser wurde gemeinsam mit einer professionellen Klimaschutzberatung (Berichterstellung durch Focus Zukunft GmbH u. Co. KG in Kooperation mit der Gesellschaft für Klimaschutz für die Holzindustrie GmbH erstellt). Demnach emittierte die TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH inkl. der Vertriebsgesellschaften TEAM 7 Österreich GmbH und TEAM 7 Deutschland GmbH im Berichtsjahr 2021 insgesamt 2.274 Tonnen CO 2 e. Umgerechnet ergibt sich ein äußerst niedriger Wert von 3,36 Tonnen CO 2 e pro Mitarbeiter/-in. Da bei der Bilanz die wesentlichen Scope 3-Kategorien berücksichtigt wurden, können nun gezielt weitere wirksame Maßnahmen eingeleitet werden, um die internen Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren.

Den Emissionen stehen bei TEAM 7 allerdings auch positive CO 2 -Effekte gegenüber. Die hochwertigen Naturholzmöbel stellen langfristige Kohlenstoffspeicher dar und speichern auf Basis der im Jahr 2021 ausgelieferten Möbel den Kohlenstoff aus 6.369 Tonnen CO 2 . In dem eigenen 77 ha umfassenden, nachhaltig bewirtschafteten Wald werden der Atmosphäre durch den jährliche Holznachwuchs ca. 1000 Tonnen CO 2 entzogen. Weitere positive Effekte ergeben sich durch die klimaneutrale Wärmegewinnung mit Produktionsresten (Biomasse) und den Bezug von Öko-Strom an den Produktionsstandorten. Das belegt das große Engagement des Unternehmens, das bereits seit 12 Jahren konsequent daran arbeitet, die ökologischste und effizienteste Massivholzfertigung der Welt zu entwickeln – die „grüne Fabrik“.

Damit hat TEAM 7 die Weichen für die Zukunft gestellt: In den kommenden Jahren tätigt das Unternehmen mit 40 Mio. Euro die größte Investition in der Firmengeschichte. Sie umfasst neben dem Ausbau der grünen Fabrik u. a. die neue TEAM 7 Welt am Standort Ried. Bei allen Investitionen stehen Nachhaltigkeit und Ökologie im Fokus: „Wir möchten mehr als nur Möbel bauen“, so Mitgeschäftsführer Hermann Pretzl. „Uns geht es darum, mit unseren nach Maß gefertigten Naturholzmöbeln zu überzeugen, Ökologie mit Ästhetik zu verbinden und den grünen Gedanken in die Welt zu tragen. Zudem ist es uns ein Anliegen, die heimischen Arbeitsplätze unserer exzellenten Fachkräfte zu erhalten und auszubauen.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team7