Positive Bilanz zur Küchenmeile A30

Architektonische Stilistik, zeitlose Ästhetik und hochwertige Materialität: Die Architekturmarke LEICHT bleibt mit der Kollektion 2023 ihrer formal klaren Linie treu und setzt neue Akzente im Lebensraum Küche. Im Rahmen der diesjährigen Küchenmeile A30 zeigte der Küchenhersteller ein neues Planungs- und Produktportfolio im besonders hochwertigen Stil. Die ganzheitlich gedachten Planungsbeispiele sowie das Farb- und Materialkonzept des Messestands innerhalb der „Architekturwerkstatt“ gingen auf, wie die durchweg positive Rückmeldung des anwesenden Fachpublikums bestätigte. Auch das Gesamtbild des Messestands zeigte sich zeitlos elegant in einem sehr angenehmen Ambiente. Der Handel hat die charakteristische Stilistik der Architekturmarke vollumfänglich verstanden und angenommen, wie zahlreiche Gespräche mit Partnerinnen und Partnern verdeutlichten. Rund 4.000 Besucherinnen und Besucher wurden in der „Architekturwerkstatt“, dem Ausstellungszentrum für den gehobenen Küchen-Premiummarkt, empfangen. Mit diesem deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr lässt sich ein durchweg positives Resümee ziehen.

Kollektionsneuheiten 2023 – clever durchdacht, emotional anspruchsvoll und innovativ neu!

Als neue Produkterweiterung stellte LEICHT in diesem Jahr Contino Ξ12 vor, eine grifflose Küchenfront in einer Materialstärke von 12 mm. Wahlweise mit einem Lackfinish oder in Aluminium erhältlich, erzeugt die schlanke Linie eine filigrane Küchenarchitektur und verleiht grifflosen Küchen eine sehr geradlinige, formschöne Ästhetik. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Mit der Produkteinführung von Contino Ξ12 erweitert der Küchenhersteller aus Waldstetten die ästhetische sowie technische Kompetenz in der Gestaltung und Umsetzung von grifflosen Fronten – ein unbestrittener Erfolg für LEICHT und den Küchenfachhandel. Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG äußert sich dazu: „Wir glauben, dass Contino Ξ12 das Potential in sich trägt, eine Firmenkonjunktur auszulösen. Mit dieser innovativen Neuheit könnte sich einiges auf dem Küchenmarkt bewegen und eine noch filigranere, schlankere Stilistik könnte Trendgeber für zukünftige Planungen sein. Einen ähnlichen Effekt sehen wir bei unserer neuen ‚KYOTO‘-Küche.“

KYOTO ist ein Echtholz-Programm und Planungsprinzip inspiriert von der Sinnlichkeit japanischer Handwerkskultur. Das wesentliche Gestaltungsmerkmal ist der durchdachte Planungsgedanke aus Wangen, Böden und horizontalen Massivholzgriffprofilen, die durch ihre Anordnung eine Doppelung der Rahmenstruktur vermeiden und somit feingliedrig und filigran wirken. Die sich daraus ergebende, räumliche Gitterstruktur lässt einerseits ein naturnahes, traditionell wirkendes Echtholzmöbel entstehen und strahlt andererseits eine schlichte, urbane Modernität aus. Ein weiterer Vorteil des neuen Programms ist die vertikale Furnierverarbeitung auf Bild, die in der Gesamtwirkung besonders edel aussieht. „Der Wunsch nach einer japanisch anmutenden Ästhetik kam aus unserem Export-Bereich. Wir glauben, dass diese Art der Gestaltung auch in Zentraleuropa Anklang finden kann – denn auch hier zeigt sich der Wunsch nach Hochwertigkeit, Wärme und einer Naturverbundenheit“, so Stefan Waldenmaier. Ähnlich wie das 2020 erstmals vorgestellte Oberflächen-Programm BOSSA, mit dem LEICHT absolutes Neuland betrat, den Grundstein für eine neue Art der raumübergreifenden Einrichtungs-ästhetik legte und damit eindeutig einen Trend im Küchenmarkt setzte, könnte sich auch KYOTO im Markt etablieren. Zusätzlich zu den Neuheiten im Premium-Segment bot LEICHT im Preiseinstieg Optionen für die Küchenplanung: Mit einem Holzdekor mit lebhafter Ulmen-Maserung in olmo grigio, einem zurückhaltenden, leicht vergrauten Farbton mit einer Tendenz ins Grüne, bietet das Unternehmen nun eine optisch hochwertige, aber preisattraktive Planungsoption an.

Messeimpressionen am Stand von Leicht

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: Leicht