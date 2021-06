Raumgestalter und Ruhepol – Polstermöbel der Österreichischen Möbelindustrie

Wie die Sofas, Sessel und Hocker österreichischer Premiummarken. „Möbel aus Österreich sind für den Menschen gemacht“, so der Vorsitzende der Österreichischen Möbelindustrie Dr. Georg Emprechtinger. „Echt, authentisch und voller innerer Werte bereichern sie das Zuhause und das Leben der Bewohner.“ Denn dank regem Innovationsgeist sind österreichische Sitzmöbel zugleich funktional und formschön, einladend und ergonomisch, robust und raffiniert, komfortabel und kommunikativ.

ADA Sitzgruppe Dortmund

Flexibel in jeder Lebenslage

Unser Wohnzimmer ist Dreh- und Angelpunkt des Familien- und sozialen Lebens. Sofa und Sessel sind hier wahre Lebenskünstler, die sich auf alles einlassen: lesen und fernsehen, toben und kuscheln, entspannen und angeregt unterhalten. Sie treten im urbanen Wohnen als filigrane Solisten oder im eleganten Ensemble auf, als mobile Module oder loungeartige Sitzlandschaften in offenen Architekturen. Sie lassen sich nach Belieben an der Wand, mitten im Raum oder um die Ecke arrangieren. Noch mehr Anpassungsfähigkeit gefragt? Auf Knopfdruck verwandelt sich das Sofa in eine Récamiere oder sogar in ein gemütliches Bett für den Mittagsschlaf oder für Übernachtungsgäste. Die flexiblen Systeme, gefertigt in präziser Maßarbeit, erfüllen jeden Wunsch und gestalten Räume individuell. Denn in Österreich wird Service großgeschrieben. So bilden die hochwertigen Sofakreationen formschöne Ruheinseln im Living-Bereich.

Joka Laguna



Möbel mit vollem Verwöhnprogramm

Aufrecht sitzen, in der hohen Rückenlehne versinken oder Füße hochlegen: Polstermöbel made in Austria liefern beste Voraussetzungen für ein maßgeschneidertes Sitzvergnügen. Sie stellen sich mit Sitztiefenverstellung, beweglichen Rückenlehnen, flexiblen Armlehnen und Kopfstützen auf alle Bedürfnisse ein. Elastische Gel-Zellen und punktgenaue Druckentlastung in den Polstern sorgen für wohltuende Ergonomie. Und Ladestationen für Smartphone und Tablet sind die intelligente Antwort auf unseren Zeitgeist. „Ein neues Möbelstück ist immer eine Investition in unser Wohlgefühl“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. „Diesen Anspruch erfüllen die heimischen Betriebe mit hoher Qualität und patentierten Extras.“

sedda Remus Lugano tanne

Begleiter fürs Leben

Ganz nach Vorliebe in edle Stoffe oder feine Leder gekleidet: Hervorragende Materialien und zeitlose Eleganz sind typisch für Polsterkreationen aus Österreich. Denn erstklassige Qualität, Handwerk und ehrliche Wertarbeit kennzeichnen Stärke und Charakter der gewandten Hersteller. Wie auch ein ausgezeichnetes Gespür für Trends: „Neben dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit spielt der Wunsch nach mehr Natur und regionalen Produkten wieder eine entscheidende Rolle“, beobachtet Dr. Georg Emprechtinger. „Diese Nachfrage können wir sehr kompetent bedienen.“ Denn wenn es um Holz geht, gehört die Möbelfertigung aus der Alpenregion weltweit zur Spitze. Mit hoher Kompetenz und einer traditionellen Expertise in der Verarbeitung des feinen Naturmaterials werden Liebhaberstücke geschaffen, die uns ein Leben lang begleiten.

Wittmann Andes240 bormiowhite Paradise

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: Hersteller