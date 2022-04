reddot winner 2022: echt.zeit Küche von TEAM 7

Innovatives Design trifft auf natürliche Schönheit, handwerkliche Verarbeitung auf moderne Technologie – die echt.zeit Küche spielt mit Kontrasten und verbindet auf einzigartige Weise Gestaltung und Philosophie. Das hat auch die internationale Jury des Red Dot Design Award überzeugt, die die echt.zeit Küche jetzt als reddot winner 2022 prämiert.

Der „Red Dot“ ist eine der renommiertesten Auszeichnungen weltweit und wird nur an Produkte verliehen, die eine innovative Gestaltung aufweisen. Die echt.zeit Küche begeistert mit ihrem gekonnten Zusammenspiel von Haptik und Optik, in dem die Idee des sinnlichen Erlebens zum Ausdruck kommt. Intensive Akzente und eine faszinierende Tiefenwirkung erzeugen die senkrechten Fräsungen der echt.zeit Front. Gleichzeitig geben klare Linien und expressive Materialstärken dem Holz Raum, für sich zu wirken und seine natürliche Schönheit zu entfalten. „Holz ist facettenreiches Material, das mich immer wieder mit seiner Wärme, Sinnlichkeit und Ausdruckskraft fasziniert“, sagt Designer Sebastian Desch. „Die Herausforderung bei diesem Entwurf war, die Ästhetik des Materials auf eine zeitgemäße, klare Art herauszuarbeiten und parallel dazu die perfekte Integration funktioneller Technik.“ Denn die echt.zeit Küche ist nicht nur in puncto Design eine Hommage an das Handwerk. Sie erinnert an den Wert des Selbstgemachten und lässt Koch- und Backtraditionen wieder aufleben – mit modernster Ausstattung. So ist die Kochinsel in drei ergonomische Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Höhen unterteilt. Ebenso durchdacht sind etwa der Tablarauszug für Küchengeräte, der Spülenschrank für ein umweltschonendes Wasseraufbereitungssystem und die Lichtbrücke zum Ziehen frischer Kräuter. So gehen in der echt.zeit Küche natürliche Ästhetik und ökologisches Denken Hand in Hand mit einem modernen Lebensstil.

