Bodenebene Duschen verändern das Badezimmer in Europa erheblich

Analysiert wird das Marktgeschehen in vergleichbaren Länderberichten für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen. Dabei entwickelt sich dieser Markt mit nahezu 410 Millionen Menschen in den verschiedenen Ländern durchaus unterschiedlich. Das gilt für Produktgruppen, Vertriebswege und zukünftige Trendentwicklungen.

Insgesamt wurden in 2021 in den TOP 10 Ländern mehr als 12 Millionen Badewannen, Duschwannen und Bodenebene Duschen verkauft. Die Inlandsmarktversorgung der TOP 10 Länder liegt bei über 2,6 Milliarden in diesem Zeitraum.

Besonders die Bodenebenen Duschen können ihren Marktanteil stetig steigern. Sie haben schon heute im Neubau einen Anteil von mehr als 46% an allen Duschen. Dabei liegt Deutschland mit einem Anteil von mehr als 61% an der Spitze der analysierten Länder, während in Frankreich noch mehr als 62% traditionelle Duschwannen im Neubau eingesetzt werden.

Bezogen auf die Vertriebswege erreicht der Bad- und Sanitärhandel im Durchschnitt aller Länder 42,0% Marktanteil. Es folgen mit weitem Abstand die DIY-Märkte mit 27,6%, die allerdings in der Covid-19 Pandemie aufgeholt haben.

Neben dem Distanzhandel sind es die DIY-Märkte, die aktuell besonders erfolgreich Badewannen, Duschwannen und Bodenebene Duschen verkaufen. Auf dem Vormarsch bleibt weiterhin der Distanzhandel. Er erreicht schon 19% Marktanteil in den TOP 10 Ländern Europas. Die höchsten Onlineverkäufe hat mit weitem Abstand Großbritannien gefolgt von Deutschland.

Die weiteren Themen der Studienreihe für die TOP 10 Länder Europas:

Duschabtrennungen (erscheint in 04/2022)

Sanitärkeramik und Dusch-WCs (erscheint in 06/2022)

Sanitärarmaturen und Duschsysteme (erscheint in 07/2022)

Badmöbel, Spiegelschränke und Lichtspiegel (erschienen in 07/2021)

Analysiert werden der Status Quo unter besonderer Berücksichtigung der Wachstumsmärkte Onlinehandel und Objektmarkt sowie die wesentlichen Trends aus Sicht aller Endkunden bis 2030.

Die Studie „Badewannen, Duschwannen und Bodenebene Duschen in Europa bis 2030“ enthält 560 Seiten mit 338 Tabellen und Grafiken und ist im März 2022 erschienen. Der Preis der Studie beträgt Euro 5.000,– plus Mehrwertsteuer.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei: Unternehmensberatung Titze GmbH, Auf den Stöcken 16, D- 41472 Neuss; Fon +49-2182-871200,

info@titze-online.de, www.titze-online.de

Nähere Informationen finden Sie unter www.titze-online.de

Quelle: Schlagmann Titze