Regionale Wohnwerte für mehr Geborgenheit

Mit durchdachten Funktionen und feinen Details sorgen Möbel made in Austria für hohen Komfort und Wohlbefinden: Modell ADA 3xl-NOVARA

Deshalb ist es sinnvoll, beim Möbelkauf auf Qualität zu achten. Dazu gehören hochwertige Materialien ebenso wie eine sorgfältige Verarbeitung, flexible Systeme und moderne Funktionen. Ausgewiesene Spezialisten für individuelle Wohnkonzepte findet man in Österreich. Die Branche ist von mittelständischen Unternehmen geprägt, bei denen versierte Designer in enger Zusammenarbeit mit Tischlermeistern exklusive Einrichtungssysteme entwickeln und patentierte Funktionen internationale Auszeichnungen erhalten.

Werte, die überdauern

So erfreuen heimische Fertigung und beste Zutaten nicht nur beim Zubereiten von gesunden und wohlschmeckenden Speisen, sondern auch beim Einrichten der eigenen Privatsphäre. Denn bewusst genossene Zeit gewinnt an Wert. Deshalb sind authentische und einzigartige Produkte gefragt. Möbel, die sich in Farbe, Maß und Funktion perfekt auf unsere Wünsche einstellen und nach persönlichen Vorgaben kombinieren lassen. Voller Funktionen, edler Werkstoffe und Handwerkskunst. Die überwiegend mittelständischen und oft über Generationen familiengeführten Betriebe aus Österreich sind mit ihrer modernen und flexiblen Möbelfertigung in der Lage, Kundenwünsche präzise umzusetzen. Die gelungene Kombination aus technischem Know-how und gelebter Tradition macht sie zum Meister von Individualität, Design und Funktion. Mit diesem gekonnten Zusammenspiel erfüllen sie die Nachfrage nach echten Werten und heben sich von anderen Anbietern ab.

Wohnkomfort made in Austria: Intelligente Stauraumlösungen verbinden einen hohen ästhetischen Anspruch mit praktischer Finesse und leichtem Handling – die ewe INTUO-Designküche-FERO

Qualität ohne Kompromisse

Die Einrichtung ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und bestimmt den Grad des Wohlfühlens maßgeblich mit. Schließlich begleiten uns unsere Möbel in der Regel viele Jahre lang. Wer Spitzenleistungen in Qualität, formaler Raffinesse und Fertigungskunst sucht, wird bei den Einrichtungsspezialisten in Österreich fündig. Denn hier ist das Möbelhandwerk zu Hause. Ob akkurat gearbeitete Möbel aus nachhaltig gewachsenen Hölzern und soft gearbeitete Kanten, erstklassiges Design, Komfort-Extras oder patentierte Funktionen – das eindrucksvolle Produktionsniveau und die Innovationskraft der österreichischen Möbelhersteller machen jedes Stück einzigartig. Von anspruchsvollen Polstern mit Relaxfunktionen und eleganten Stühlen über solide Tische, an denen die ganze Familie Platz findet, bis hin zu Küchen, Homeoffices und Schlafzimmern mit ausgesuchtem Komfort – in einem schönen Zuhause tanken wir auf und schöpfen Kraft. Entsprechend wichtig sind exzellente Materialien und ergonomische Finessen, denn Qualität zahlt sich aus.

Service-Ökonomie made in Austria

Möbel aus der Region haben aber noch viele weitere Vorteile. So gilt „made in Austria“ als weltweit gefragtes Gütezeichen und Garant für erlesene Produkte. Zudem haben sich die Möbelhersteller aus Österreich als zuverlässige Partner mit Vorzügen wie Pünktlichkeit, präzise Verarbeitung und einem umfangreichen Kundendienst einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Sie punkten mit niedrigen Reklamationsquoten, termingerechten Lieferungen und haben die Möglichkeit, Kundenwünsche flexibel und schnell umzusetzen. Bestens geschulte Mitarbeiter und eine schlagkräftige Logistik runden das Leistungspaket der Möbelhersteller aus Österreich ab und bilden die Basis für das hohe Ansehen ihrer Möbel.

Designmöbel aus Naturholz und anderen erlesenen Materialien kreieren individuelle, hochwertige Wohnkonzepte im Bild der tema Tisch von TEAM7

Quelle: Österr. Möbelindustrie