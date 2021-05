Reisen ohne zu verreisen – Küche&Co bringt die Welt in die eigenen vier Wände

Ob man jetzt lieber in den indonesischen Regenwald, in das mexikanische Hochland oder an einen Strand an US-Amerikas Westküste reist – Inspirationen hat der Einbauküchen-Experte für jeden reiseaffinen Küchengeschmack parat.

Welcome to the jungle

Weiße Küchen müssen nicht langweilig sein. Ein besonders guter Beweis dafür ist die Küchenplanung „Jungle Fever“: Sie zeigt, wie wandelbar Weiß sein kann. Die satt grüne Wandtapete mit Palmblättern und Farnen bringt den Regenwald optisch nach Österreich. So entsteht ein hauseigener Dschungel. Die Holzgriffe und das Naturgeflecht verstärken diesen Effekt noch zusätzlich. Einen ganz besonderen Blickfang gibt es in der Küche „Jungle Fever“ auch: die Dunstabzugshaube, die in der Form einem weißen Lampenschirm ähnelt – aber wie die Küche selbst alles andere als langweilig ist.

Mexiko modern interpretiert

Auf einer Hacienda im Hochland Mexikos lässt es sich gut aushalten. Warum also sollte man sich die entspannte Gelassenheit von dort nicht in die eigenen vier Wände holen? Bei der Küche „Modern Mexico“ interpretiert Küche&Co den Stil des nordamerikanischen Landes mit seinen typischen Farben sowie Mustern modern und elegant: It-Pieces werden mit einer ruhigen Grundfarbe kombiniert. Im konkreten Fall ist Schwarz Trumpf, der Komplett-Look setzt sich bis zu den Armaturen und Geräten fort.

Tiefblau wie der Ozean

Wer mehr Meer will, bekommt es mit der Küche „Pazifik“ auch. Das Modell mit den tiefblauen Fronten sorgt beim Kochen und Verweilen für Ozean-Stimmung. Der kräftige Farbton strahlt Ruhe und Harmonie aus. Falls ein Tag also einmal besonders stressig und man selbst reif für die Pazifik-Insel sein sollte, ist diese Küche genau der richtige Ort, um wieder zur Ruhe zu kommen.

Für KundInnen, die sich beim Kochen wie im Urlaub fühlen wollen, die aber zwischen Dschungel und Pazifik noch keine passende Destination gefunden haben, hat Küche&Co noch viel mehr parat: Der Küchenspezialist erstellt aufgrund von individuellen Planungen die Traumurlaubsküche nach persönlichem Stil und eigenen Wünschen sowie Bedürfnissen. Im kostenlosen Küche&Co-Katalog oder im Onlinemagazin finden sich dazu viele weitere Inspirationen.

