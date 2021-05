next125: Colour your kitchen – mit Farbe individuelle Akzente setzen

Farbe ist ein wunderbares Element, um Küchen bei ansonsten gleicher Planung eine andere Stimmung zu verleihen. Ob Achatgrau, Sandgrau, Kobaltgrün oder Indischrot: die Farben von next125 meistern den Spagat zwischen gedeckter Eleganz und leuchtenden Akzenten, wecken den Reiz des Kombinierens und laden dazu ein, sich Gedanken zur Wirkung unterschiedlicher Farben zu machen.

Achatgrau: Der souveräne, architektonische Grauton ist dank seiner Vielseitigkeit ein idealer Kombinationspartner für starke Farben oder neutrale Töne. Die moderne und gleichzeitig zeitlose Couleur passt perfekt zu einem minimalistischen Einrichtungsstil, aber auch in ein wohnliches Ambiente.

Moderne trifft auf Klassik: tiefes Achatgrau verleiht der Küche diskrete Eleganz

Kobaltgrün: Mit seiner wohltuenden Wirkung schafft das kühle Kobaltgrün ein lebendi ges Umfeld und ist bestens für die Küche geeignet. Die einzigartige Ästhetik bringt helle Töne und natürliche Materialien diskret zum Strahlen und übernimmt bei Bedarf gerne auch selbst die Hauptrolle.

Frischer, natürlicher Esprit: der außergewöhnliche Farbton Kobaltgrün fügt sich perfekt in das natürliche Ambiente ein

Sandgrau: Als weicher, harmonischer Neutralton, strahlt die Farbe moderne Natürlich keit aus. Das warme, leicht braunstichige Grau harmoniert wunderbar mit warmen Hölzern, kräftigeren Klassikern aus der Graupalette sowie einer Reihe intensiver, leuchten der Farben.

Im Zusammenspiel mit den Holzoberflächen schafft Sandgrau ein harmonisches Wohngefühl

Indischrot: Großzügig in der Küche eingesetzt braucht es für belebendes Indischrot et was ‘Mut’, dieser wird aber mit einem individuellen Ambiente belohnt. Schön wirkt die Statementfarbe auch als Akzent in ungewöhnlichen Kombinationen ‒ zum Beispiel be gleitet von einem frischen Nebelblau.

Indischrot sorgt in der Küche für einen Hauch von Wärme und Lebendigkeit

Quelle: Schüller Küchen