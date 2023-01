Relax-Oasen – Wellbeing trifft auf Hightech

Stylisch und gemütlich, gleichzeitig hochfunktionell und voller smarten Funktionen: Das sind Sofas made in Austria. Österreichische Möbel stehen für verbriefte Qualität – im Material, Design und in der Verarbeitung. Deshalb verbirgt sich in jedem dieser Sofas viel mehr als nur eine Sitzgelegenheit. Neben Leidenschaft, Liebe und Handwerk stecken sie voller raffinierter Talente, Polster- und Ingenieurs-Know-how. Innovativ, kreativ und mit enormem Verwandlungspotenzial definieren die versierten Möbelmacher aus Österreich Komfort neu. Mit einem Hauch Luxus, aber stets alltagstauglich und individuell bringen sie frischen Wind in die Sitzordnung. Dahinter steht eine lange Tradition: „Das Bekenntnis zum Standort Österreich und die Begeisterung für das Handwerk ist tief in der Historie der Möbelhersteller verwurzelt“, erklärt Gerhard Vorraber, ADA-Vorstand und langjähriges Mitglied der Österreichischen Möbelindustrie. „Im Zusammenspiel mit modernsten Fertigungsanlagen entstehen hochwertige Polster mit mitunter patentierten Funktionen und erstklassigem Komfort.“

Trendsetter: integrierter Heimarbeitsplatz mit Beistelltisch bei ADA Novara (Bild: ADA Möbelwerke)

Feine Rückzugsorte, flexible Lounge-Inseln und formschöne Ruhepole

Wenn Engagement und ein hoher Qualitätsanspruch auf Kreativität, ausgereiftes Handwerk und Spaß an Perfektion treffen, entstehen Lieblingsstücke mit beachtlichen Talenten. So verwandeln sich die hochwertigen Garnituren aus Österreich zum Beispiel per Knopfdruck in eine Récamiere oder lassen sich mit wenigen Handgriffen zur Wohlfühl-Insel umfunktionieren. Sitztiefenverstellung, bewegliche Rückenlehnen, flexible Armlehnen, Kopfstützen und sogar integrierte Infrarot-Tiefenwärmesysteme oder Sofa-Powerstationen zum Aufladen von Handy und Tablet schaffen optimale Voraussetzungen für pures Sitzvergnügen. In der Nacht avanciert das Sofa zum vollwertigen Bett. Auch individuelle Planungen sind möglich: Ob Sitzhöhen und -tiefen, Qualitäten und Polsterungen, edle Solitäre, schicke Zweisitzer oder um die Ecke gebaute, großzügige Wohnlandschaften – die Komfortzonen passen sich nahezu allen Wünschen an.

Verwandlungskünstler: vom Sofa zum Doppelbett – Modell Lino von Joka (Bild: Joka)

Zahlreiche Optionen für grenzenlose Polster-Planungen

Nirgendwo sind wir so privat wie in unseren eigenen vier Wänden. Hier tanken wir auf, erholen uns vom Alltag und können ganz in Ruhe entspannen. Deshalb lohnt es sich, diese besonderen Räume ganz nach dem eigenen Geschmack einzurichten. Die Manufakturen aus Österreich sind die optimalen Partner dafür. Denn hier ist der Kunde König und kann sich auf Top-Service verlassen. „Made in Austria“ steht für verlässliche Werte, sorgfältige Verarbeitung und langlebige Produkte aus natürlichen Materialien. So veredeln zum Beispiel softe Bezüge und frische Farben den Sitzgenuss. Parallel dazu unterstreichen Werkstoffe wie Holz, Loden-, Leinen- Baumwoll- und recycelte Möbelstoffe oder erstklassige Lederqualitäten die Haptik. Sie strahlen Ruhe, Verlässlichkeit und Wärme aus, sind nachhaltig und punkten mit einzigartiger Handwerkskunst. Mit einem sicheren Gespür für Design und Funktionalität verbinden die Betriebe Komfort mit einer eleganten Prise Gemütlichkeit. Auf diese Weise werten die variablen Sitzkünstler jedes Ambiente auf und entfalten ihre Wirkung auch auf kleinem Raum.

Relaxoasen: Sedda CARLA Levanto – individueller Komfort mit verstellbaren Lehnen (Bild: sedda Polstermöbel)

Designikonen: Wittmann Andes mit raffinierter Formensprache (Bild: Wittmann)

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie