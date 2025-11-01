ReNewTex geht in die nächste Runde – jetzt mitgestalten!

ReNewTex wird getragen vom Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz und vereint Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ziel ist es, durch gemeinsames Wissen, Pilotprojekte und politische Mitgestaltung die Transformation zu zirkulären Produkten und Geschäftsmodellen voranzutreiben.

Nach drei Jahren intensiver Zusammenarbeit haben die aktiven Netzwerkpartner einstimmig beschlossen, ReNewTex in eine neue Projektphase zu überführen. In der ersten Phase wurden in fünf Projektgruppen fundierte Erkenntnisse zu Circular Design, Circular Business Models, Digitalen Produktpässen (DPP) und EPR-Systemen erarbeitet. Ein zentraler Meilenstein war die Veröffentlichung eines Leitfadens zur Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle. Zudem wurden von der Projektgruppe „Weiterbildung“ kurze und niederschwellige Erklärvideos zu den oben genannten Themen produziert, die auf dem YouTube-Kanal vom Kompetenz-Zentrum Textil+Sonnenschutz verfügbar sind.

In der neuen Phase liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle, der Integration digitaler Produktpässe und dem Abgleich mit den dynamischen technologischen und regulatorischen Entwicklungen der Circular Economy.

Interessierte Unternehmen und Organisationen können sich bis zum 12. November 2025 an das Kompetenz-Zentrum wenden, um Teil des Netzwerks zu werden.

Save the Date: Präsenztreffen am 26. November 2025 in Wuppertal

Eine gute Gelegenheit, ReNewTex kennenzulernen und sich selbst ein Bild vom Netzwerk und seinem Mehrwert zu machen. Die Agenda umfasst u.a.:

• Rückblick auf bisherige Erfolge

• Gemeinsame Erarbeitung des neuen Arbeitsplans

• Raum für Wünsche und Impulse

Hinweis: Die Gästeplätze sind limitiert. Wir bitten um Anmeldung nur bei ernsthaftem Interesse an einer aktiven Mitwirkung im Netzwerk.

Weitere Informationen finden Sie unter www.renewtex.eu

Quelle: Kompetenz-Zentrum Textil + Sonnenschutz