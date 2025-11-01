60 Jahre de Sede: Handwerkskunst Made in Switzerland

Neben den legendären Klassikern wie dem DS-600 Snake oder dem DS-1025 Terrazza ergänzen dieses Jahr zwei Neuheiten die Kollektion: die Sitzlandschaft DS-909 Flow sowie der Stuhl DS-530 Venus.

«Sechs Jahrzehnte nach unserer Gründung ist der Geist der Anfangszeit derselbe geblieben: die Liebe zum Material, die Hingabe bei der Fertigung und der Anspruch, Sitzmöbel mit Wow-Effekt zu erschaffen, die Generationen überdauern – die zeigt sich auch bei unseren diesjährigen Neuheiten.“— CEO Monika Walser.

DS-909 Flow – Für den Fluss des Lebens

Das DS-909 Flow ist ein Möbel für eine Zeit, in der sich das Leben ständig verändert. Es besteht aus einzelnen Sitzelementen, die sich nach Belieben kombinieren lassen – mit frei positionierbaren Rückenlehnen und Kissen, die viel Raum für Individualität lassen. So entstehen immer neue Kombinationen: ein kompaktes Kleinsofa, eine ausladende Lounge, eine offene Insel, ein ruhiger Rückzugsort.

DS 909 Sofa

Der Entwurf, entstanden in Zusammenarbeit mit dem spanischen Yonoh Studio, denkt Modularität auf eine angenehm leichte, fast schon poetische Weise. Innen oder aussen, als Einzelmöbel oder Landschaft – das DS-909 Flow fügt sich wie von selbst in unterschiedliche Lebenssituationen ein.

DS-600 SNAKE

DS-530 Venus – eine Hommage an das Handwerk

Der DS-530 Venus zitiert das Erbe der Manufaktur – in skulpturaler Formensprache mit einem Komfort, der einen wie auf Wolken sitzen lässt. Die Kombination aus verschiedenen Materialien verleiht dem Stuhl eine weiche, sinnliche Tiefe. Er ist ein Ort der Ruhe, geschaffen für Momente der Kontemplation und des Rückzugs – ein Möbel, das gleichzeitig Statement und treuer Begleiter ist.

Jede Naht erzählt von der Hingabe und Sorgfalt, mit der in Klingnau gearbeitet wird. Der DS-530 Venus ist Ausdruck einer Haltung, Handwerk zum Kunstobjekt für den täglichen Gebrauch zu erheben.

DS 530 Select in Kiesel

