RÖSLE feiert Neubau-Einweihung in Marktoberdorf

Der Neubau in Marktoberdorf am Firmenstandort von RÖSLE, mit 3.000 Quadratmetern Logistikzentrum, 800 Quadratmetern Outletstore und 400 Quadratmetern Grill- und Kochschule

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat am Samstag, dem 08. Juni 2024, die Gelegenheit dazu. Mit einem Tag der offenen Tür feiert RÖSLE die Einweihung des Gebäudes und bietet neben Führungen durch das neue Logistikzentrum auch ein Bühnenprogramm mit Live-Band, Koch- und Grillvorführungen, Kinderbetreuung, attraktive Rabatte im Shop und natürlich jede Menge gutes Essen.

Das seit Gründung 1888 im Allgäu verwurzelte Unternehmen RÖSLE war seinem Standort immer treu und beweist mit der größten Investition der Firmengeschichte, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Ein 17 Millionen teurer Neubau in Marktoberdorf ist nach dem Spatenstich im Mai 2022 nun fertiggestellt und bereit, gebührend gefeiert zu werden.

Am 08. Juni 2024 lädt RÖSLE von 11 bis 16 Uhr herzlich dazu ein, die großzügigen Räumlichkeiten mit Logistikzentrum, Outletstore und Grill- und Kochschule kennenzulernen. Ein Festzelt auf dem Gelände wartet mit einem Bühnenprogramm inklusive Live-Band und Tanzeinlagen auf, für die Kleinen gibt es Hüpfburg, Kinderschminken, Karussell und Trampolin und auch für das leibliche Wohl ist mit Streetfood, Grillspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen gesorgt.

Ein besonderes Highlight ist die neue Grill- und Kochschule im obersten Stock des Neubaus, mit großer Dachterrasse und atemberaubenden Blick auf die Berge. Am Tag der offenen Tür gibt es hier ein Show-Kochen und -Grillen, bei dem Profis wertvolle Tipps und Tricks verraten. Und auch nach dem 08. Juni kann man über den Dächern von Marktoberdorf allerhand lernen: Zweimal im Monat werden Kochkurse zum Thema Regionalität und Saisonalität angeboten, der Fokus liegt dabei auf Zutaten aus dem Allgäu. Die Räumlichkeiten können darüber hinaus für Privat- oder Firmenfeiern gebucht werden.

Die neue Grill- und Kochschule bietet Platz für 80 Gäste und kann auch für private Feiern und Firmenfeiern gebucht werden

Nicht zuletzt wartet auf Besucher des RÖSLE-Shops, der bereits ab 10 Uhr geöffnet hat, ein attraktiver Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen Grillgeräte und Aktionspreise und nur solange der Vorrat reicht) sowie als Angebote des Tages die BBQ-Station VIDERO G4-S Vario+ mit Abdeckhaube und Premium-Drehspieß und das dreiteilige Pfannen-Set Silence® Pro.

Ein ausgeklügeltes Ladenkonzept im RÖSLE Store in Marktoberdorf sorgt für Struktur und Übersicht und leichte Orientierung

„Es war eine große, aber absolut lohnenswerte Investition“, sagt RÖSLE Geschäftsführer Henning Klempp zum neuen Gebäude direkt neben dem Firmengelände. „Wir gehen damit gut aufgestellt in die Zukunft. Das neue Logistikzentrum ermöglicht uns eine schnellere und flexiblere Lieferung und spart langfristig Kosten und Ressourcen. Unsere Outletstores sind ein voller Erfolg und es werden immer mehr, in Deutschland, aber auch im Ausland. In Marktoberdorf glänzen wir nun mit einem exklusiven Vorzeigeshop, der ein echtes Erlebnis und auch eine längere Anfahrt wert ist. Mit der neuen Grill- und Kochschule haben wir zudem ein Angebot geschaffen, das in der Region einzigartig ist und das uns noch mehr mit unserem Standort und den Menschen vor Ort verbindet. Unsere Heimat ist seit 136 Jahren das Allgäu und das liegt uns sehr am Herzen.“

