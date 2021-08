RÖSLE Outlet Shopping rund um Küche und BBQ

Dann wird es Zeit für neue Küchen- und Grillutensilien von RÖSLE! Alles aus einer Hand bietet das Familienunternehmen, das in seinem Sortiment klassische Küchenwerkzeuge, modernes Kochgeschirr, hochwertige Grillgeräte und innovative BBQ-Accessoires vereint. Die hochwertigen Produkte sind über viele Kanäle erhältlich: Ob im Online-Shop unter www.roesle.com, über entsprechende Fachhändler, oder in einem der drei Outlet-Stores von RÖSLE – hier findet bestimmt jeder eine Möglichkeit in seiner Nähe.

Drei RÖSLE Shops – in Marktoberdorf, Ochtrup & Neumünster

Grill- und Küchenbegeisterte haben hier das große Los gezogen. In den RÖSLE Shops vor Ort können Interessierte entspannt stöbern und sich mit eigenen Augen von der Qualität der Produkte überzeugen. Zudem sind die Produkte zu attraktiven Preisen und mit wechselnden Aktionsrabatten zu haben. Die in Neumünster oder Ochtrup gekauften Grills können übrigens auch ganz einfach nach Hause geliefert werden – falls im Auto mal nicht genügend Platz für die neue Grillstation sein sollte.

RÖSLE Shop Allgäu

Johann-Georg-Fendt-Str. 38

87616 Marktoberdorf

Mo-Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr

RÖSLE Shop | Designer Outlet Centre Ochtrup McArthurGlen

Laurenzstr. 51 – 55

48607 Ochtrup

Mo – Sa: 10:00 – 20:00 Uhr

RÖSLE Shop | Designer Outlet Centre Neumünster McArthurGlen

Oderstraße 10

24539 Neumünster

Mo – Sa: 09:00 – 21:00 Uhr

(Öffnungszeiten können aufgrund von Corona-Vorgaben variieren)

24/7 – Online Shopping auf www.roesle.com

Wenn es mal schnell gehen muss, findet man die Produkte aber auch sicher im RÖSLE Online-Shop. Unter www.roesle.com finden Hobbysowie Profiköche und Griller garantiert alles, was das Genießer-Herz begehrt. Von Gas- und Holzkohlegrills in unterschiedlichen Modellen über Smoker und BBQ-Zubehör bis hin zu allen aktuellen Kochgeschirr-Serien und nützlichen Küchenhelfern finden Interessierte hier die gesamte Bandbreite des RÖSLE-Portfolios. Auch Ersatzteile können hier bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: Rösle