Roser liefert attraktives Seekiefer-Furnier für den Showroom von Zingg-Lamprecht

Edles Furnier ziert diesen Küchenbereich

Der Küchenbereich, die Bar, die Garderobe, sämtliche Schließfächer und Schränke und auch der Baldachin erstrahlen jetzt dank den verwendeten rund 380 Quadratmetern abwechslungsreich gemasertem Seekiefer-Furnier von Roser in zeitlosem und gleichzeitig modernem Glanz. Wichtig war den Auftraggebern von der Zingg-Lamprecht AG ein individueller Innenausbau und genauso individuell veredelte Möbel. „

Furnier sorgt für moderne Gemütlichkeit

Für die Möbel wurde Echtholzfurnier der europäischen Seekiefer verwendet, die unter anderem an den Ufern des europäischen Atlantiks in Spanien und Portugal und am Mittelmeer wächst. Das wunderschöne Holz wurde geschält und als so genannte ‚Furnier Express Fixmasse‘ mit rückseitigem Vlies auf MDF furniert. Da Sperrholz sich verziehen kann, haben wir extra diese Vorgehensweise gewählt und so dafür gesorgt, dass die Möbel dauerhaft in Form bleiben“, sagt Fabian Sager, bei der Roser AG unter anderem verantwortlich für Furnier-Projekte, und erklärt weiter: „Auf das Resultat darf man stolz sein. Die von Vifian mit unserem Furnier veredelten Bereiche fügen sich hervorragend in die Arbeitswelten im Show Room von Zingg-Lamprecht ein und zeigen einmal mehr, wofür das vielfältige ‚Filet des Baumes‘ eingesetzt werden kann.“

Das Filet des Baumes in Aktion

Weitere Informationen zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de.

Quelle: IFN/Zingg-Lamprecht AG