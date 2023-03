Rotpunkt Küchen setzt ersten Spatenstich

In den nächsten Jahren investiert der Küchenmöbelhersteller rund 50 Millionen Euro in Gebäude und Maschinen sowie in Lager, Logistik und die kaufmännische Organisation. Damit will das Unternehmen seine aktuell erfolgreiche Position untermauern und mit erweiterten Kapazitäten Raum für weiteres Wachstum schaffen. Mit der Grundsteinlegung für einen Hallenneubau nehmen die umfangreichen Modernisierungs- und Ausbaupläne Gestalt an. Auf dem Gelände am Firmensitz in Bünde-Ahle entsteht ein 15 Meter hohes Gebäude für Lager und Kommissionierung mit einer Fläche von 10.000 qm. Darin investiert das Unternehmen rund 13 Millionen Euro. Der erste symbolische Spatenstich wurde jetzt gesetzt. Parallel zum Hallenneubau modernisiert und erneuert das Unternehmen bestehende Produktionsanlagen.

Beim symbolischen ersten Spatenstich von links: Andreas Wagner (Rotpunkt Küchen), Christian Reckefuß (Betonwerk Werste), Heinz-Jürgen Meyer (Rotpunkt Küchen), Malte Gerling (Horstmann Tiefbau), Holger Knöpke (Bauunternehmen Knöpke) und Sven Herden (Rotpunkt Küchen).

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen