Salone del Mobile.Milano ernennt Stefano Boeri zum Kurator für die Ausgabe 2021

Der Verwaltungsrat von Federlegno Arredo Eventi SpA hat bestätigt, dass er Stefano Boeri mit der Aufgabe betraut hat, das neue Konzept für die Veranstaltung zu planen, die vom 5. bis 10. September 2021 in der Fiera Milano, Rho, und in einer Reihe von Veranstaltungsorten in Mailand stattfinden wird.

Die vom internationalen Kuratorenteam konzipierten Räume und thematischen Wege werden originell und dynamisch mit der neuen digitalen Plattform Salone del Mobile.Milano in Dialog treten, die als Sonderveranstaltung 2021 stattfinden wird. Die sechs Tage im September werden somit vor der 60. Ausgabe des Salone, die für April 2022 geplant ist, ein wichtiger Innovationsstandort sein.

Es ist ein einzigartiges Projekt in Bezug auf Format und künstlerisches Konzept, das nicht nur auf die Welt der Branchenfachleute und auf die internationale Design-Community ausgerichtet ist, sondern auch für die breite Verbraucheröffentlichkeit, die zum ersten Mal Zugang zum Messegelände für die gesamte Dauer der Veranstaltung haben wird. Neben der Möglichkeit, die neuesten Produkte und Kreationen der Aussteller der letzten 18 Monaten zu bewundern, gibt es auch die Möglichkeit für Besucher, Waren zu kaufen, die von den Unternehmen zu exklusiven Preisen auf dem Messegelände Rho präsentiert werden. Ein Teil der Gewinne geht an einen wohltätigen Zweck.

Die Veranstaltung, deren Name in Kürze enthüllt wird, wird dank einer Ausstellung, die es den Unternehmen ermöglichen wird, die besten Produkte zu präsentieren, die in den letzten anderthalb Jahren entstanden sind, in einem hochemotionalen und szenografischen Rahmen eine einmalige Gelegenheit in der internationalen Einrichtungs- und Designszene sein.

Claudio Feltrin, Präsident von FederlegnoArredo, sagt dazu „Die September-Veranstaltung wird einzigartig und innovativ sein und dank der Erfahrung und Sensibilität des Architekten Stefano Boeri und der jungen Kuratoren, die mit ihm zusammenarbeiten, wird das Beste aus den von den ausstellenden Unternehmen einer nationalen und internationalen Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Veranstaltung bietet den Besuchern eine Gelegenheit, mehr über die aktuelle Entwicklung in der Welt der Einrichtung und des zeitgenössischen Lebens zu entdecken und zu erfahren, was Mailands Platz als unangefochtene Hauptstadt vom Design bestätigt. Die Ausgabe 2021 bestätigt erneut die zentrale Rolle Mailand als globale Hauptstadt kreativer Innovation und sozialer Großzügigkeit.”

Weitere Details des Projekts werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Federlegno Arredo Eventi SpA