SEDDA ist Industriepartner der renommierten deutschen Möbelstoffweberei ROHLEDER

Der Anspruch von ROHLEDER ist es, innovative Hitex-Fasern in einzigartigen Designs mit der Haptik von Naturfasern zu kreieren. Einladend und elegant, haben die Bezugsstoffe unglaubliche Pflege- und Reinigungseigenschaften – und das ganz ohne den Einsatz von chemischen Zusätzen. Alle Textilien werden in der hauseigenen Manufaktur in Konradsreuth in Oberfranken designt und für höchste Qualitätsansprüche hergestellt.

Diese innovative Erweiterung fügt sich hervorragend in die Kollektion von SEDDA ein und paßt perfekt zur Philosophie des oberösterreichischen Traditionsunternehmens SEDDA. Das Zusammenspiel aus jahrzehntelanger Erfahrung und Qualität zieht sich durch die gesamte Herstellungskette. Präzises Arbeiten und strenge Kontrollen sind die notwendigen Zutaten für eine Perfektion, die nachhaltig Eindruck hinterlässt.

Das neue sedda Sofamodell DIVA im Bezug London

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: Sedda