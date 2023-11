Senoplast mit Umweltmanagement-Preis 2023 ausgezeichnet

Senoplast erhielt den Preis für sein Projekt „Sustainable Hall Conditioning“, mit dem eine nachhaltige Klimatisierung der Fertigungshalle realisiert werden konnte. „Der Preis belohnt unsere Anstrengungen im Bereich Umweltschutz. Unser großes Ziel ist eine klimaneutrale Produktion am Standort in Piesendorf“, sagt Günter Klepsch, Geschäftsführer der Senoplast Klepsch & Co GmbH.

Insgesamt wurden 96 Projekte aus Deutschland und Österreich in den Kategorien „Beste Umwelterklärung“, „Beste Maßnahme Umwelt- und Klimaschutz“ und „Beste Strategie zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung“ eingereicht. Eine Fachjury wählte in jeder Kategorie drei Projekte für den Umweltmanagement-Preis 2023 aus. Senoplast konnte mit seinem Konzept zur smarten Kühlung für die Produktionshalle Süd überzeugen. Mit der Klimatisierungsanlage, die von Infranorm Technologie stammt, können jährlich rund 85 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart und der Energieverbrauch um 80 Prozent reduziert werden. Das zweistufige Kühlsystem nutzt den Effekt der Verdunstungskälte und benötigt somit kein klimaschädliches Kältemittel und keine Kompressionsenergie. In Kombination mit der Wärmerückgewinnung kann die neue Produktionshalle rund ums Jahr energieeffizient betrieben und ein angenehmes Raumklima für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden. „Nachhaltigkeit ist für uns ein Handlungsprinzip, das wir in allen Bereichen des Unternehmens integrieren und leben“, so Klepsch.

Über den Umweltmanagement-Preis

Als Auszeichnung für nachhaltige Strategien, innovative Maßnahmen und transparente Berichterstattung vergibt das Bundesumweltministerium Deutschland den Umweltmanagement-Preis. 2023 wurden neun deutsche und acht österreichische Unternehmen für ihre Leistungen prämiert. Thema der Umweltmanagementkonferenz ist das Spannungsfeld aus wirtschaftlichen, regulatorischen und ökologischen Herausforderungen für Unternehmen.

