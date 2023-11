Lieblingsstücke made in Austria – Österreichische Möbelindustrie macht Lust auf Möbel

Dafür braucht es Experten, die ihr Handwerk verstehen, Wert auf hohe Qualität legen und mit Leidenschaft einzigartige Stücke fertigen. Wie die Einrichtungsspezialisten der Österreichischen Möbelindustrie. Sie setzen ein Zeichen für heimische Fertigung und österreichische Expertise. „Made in Austria steht für herausragende Güte, führende Umweltstandards, Funktionalität und modernste Technologien. Kombiniert mit einem feinen Feeling für exklusive Trends und Designs“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie.

ADA Novara ©ADA

Mit der Natur verbunden

Die überwiegend mittelständisch geprägten Möbelbetriebe fertigen jedes Stück mit Liebe und sorgfältiger Präzision aus hochwertigen Materialien. Ob das Sofa zum Kuscheln und Relaxen, Schlafzimmer aus edlen Naturhölzern und Betten, moderne Wohnzimmer-Lösungen, Küchen oder ganzheitliche Einrichtungskonzepte bis hin zum Homeoffice – die Möbelprofis aus Österreich schaffen in jedem Raum eine wohnliche Atmosphäre. So bringen warme Holzoberflächen mit lebendiger Maserung und fühlbarer Haptik ein Stück Natur in die Einrichtung und liebevolle handwerkliche Details machen jeden Entwurf einzigartig. Als Holznation – knapp die Hälfte des Landes ist bewaldet – überzeugen sie mit einem über viele Jahre gewachsenen Gespür für das Naturmaterial. Zahlreiche Ausstattungs-Extras bis hin zu LED-Leuchten, Ausführungen und Planungsmöglichkeiten schaffen zudem neue Optionen für ganz persönliche Wohn- und Wohlfühlräume.

Komfortzonen zum Entspannen

Einfach einmal aussteigen und der Hektik des Alltags entfliehen? Polstermöbel made in Austria sind die idealen Begleiter dafür. Sie stimmen sich in Form, Optik und Funktion perfekt auf ihre Besitzer ein, verwandeln sich via Knopfdruck in eine Kuschelwiese und lassen sich im Handumdrehen wieder zu attraktiven und eleganten Platzhaltern aufrichten. Auch der Sitzkomfort passt sich allen Wünschen an. So können Sitzhöhen, -tiefen und -qualitäten individuell gewählt werden. Das gilt auch für das Design: Bodennah oder langbeinig, klassisch als Kubus oder hochmodern? Die Sitzlandschaften aus Österreich begeistern mit maßgeschneiderten Lounge-Lösungen.

TEAM7 filigno Vitrine © JOKA



Inseln der Ruhe und Gemütlichkeit

Wohlfühlen ist eine österreichische Spezialität: Kochen, Speisen, Entspannen und Wohnen, aber auch Arbeiten, Schlafen und Wellness lassen sich hervorragend zu einem stimmigen Lifestyle verbinden. Dafür empfehlen die Profis offene Planungen. So werden fließende Übergänge vom Baden zum Schlafen ebenso wie von der Küche über den Essbereich bis hin zum Wohnzimmer immer begehrter. Die aktuellen Einrichtungskonzepte verzichten auf trennende Wände und erzeugen ein lichtdurchflutetes und großzügiges Wohngefühl. Ob Relaxen zu zweit oder ein Kochevent mit der ganzen Familie – die modernen Architekturen verwandeln Räume in großzügige Komfortzonen und bringen ein Stück Lebensfreude ins Heim. In Österreich trifft traditionelles Handwerk auf fortschrittliche Technik, anspruchsvolles Design, herausragende Qualität und gelebte Nachhaltigkeit. Das ist in jedem Möbel zu spüren. Auf diese Weise gelingt es den Möbelspezialisten, innovative Einrichtungskonzepte und Lieblingsstücke zu kreieren, die bis weit über Österreich hinaus für Begeisterung sorgen.

Wittmann Sessel ANDES in velvet Orange ©Wittmann

Quelle: Österr. Möbelindustrie