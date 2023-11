MB Brussels – Mehr Besucher, mehr Aussteller

In den vergangenen Jahren versprach die Möbelmesse mit Nachdruck Sicherheit, Effizienz, gute Geschäfte und ein positives Erlebnis. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes war es genau die Einlösung dieser Versprechen, was die Edition 2023 zu einem Erfolg machte. Natürlich verschließen die Organisatoren, Aussteller und Einzelhändler vor den Herausforderungen, die uns alle erwarten, nicht die Augen. Aber die Kombination aus Optimismus und Realismus, die in Brüssel sichtlich vorherrschte, verspricht eine erfreuliche und hoffnungsvolle Zukunft für die Möbelbranche.

Trendpassagen als Quelle der Inspiration

Eine hoffnungsvolle Zukunft, die sich auch in den zur Schau gestellten Kollektionen selbst widerspiegelte. Die Trendpassagen, in denen die neuesten Trends im Bereich der Inneneinrichtung mit den schönsten Produkten, die auf der Möbelmesse zu finden waren, in Verbindung gebracht werden, waren auch in diesem Jahr für viele eine echte Quelle der Inspiration. Auffallend ist, dass viele Hersteller von so genannten “traditionellen Möbeln” immer mehr Energie und Mittel in die Veredelung ihrer Möbelstücke investieren. Sei es mit gradlinig strengen Designs aus dem eigenem Haus wie Theuns, Gewinner des Brüsseler Balthazar Awards “Beste Innovation”, oder in Zusammenarbeit mit Designstudios wie Saunaco und Studio Segers, Gewinner des Balthazar Awards “Best of Belgium”. Das sich immer schönes präsentierendes Angebot und die gelungene Dekoration der Hallen im Zeichen der Natur sorgten dafür, dass die Möbelmesse 2023 voll von schönen Dingen war. Während der vorherigen Messen war der Schwerpunkt auf maßgefertigte und modulare Möbelstücke immer deutlicher zu erkennen. Jetzt fällt darüber hinaus noch das wachsende Interesse an Ästhetik in Auge. Der Unterschied zwischen “Wegwerfmöbeln” und einem Möbel, das handwerklichem Können entspringt, wird immer deutlicher.

Messechef Glenn De Maeseneer bei der Pressekonferenz

Zufriedene Aussteller

Eine hoffnungsvolle Zukunft, von der auch wir überzeugt sind, da eine deutlich zum Ausdruck gebrachte Zufriedenheit bei der Mehrheit der Aussteller feststellen war. Zufrieden mit der Beteiligung, zufrieden mit den getätigten Geschäftsabschlüssen, zufrieden mit den Anstrengungen, die Messe zum Erlebnis zu machen. Dass es an Willen und der Kompetenz zur Verbesserung nicht mangelt, zeigte sich umso mehr auf Square (Halle 3), wo mehrere praktische ECO-Stories mit Herstellern und Einzelhändlern geteilt wurden. Aber am deutlichsten war die neue Dynamik in der Design Academy und bei den jungen Talenten unter den Trendwolves zu spüren, wo junge Menschen das Gespräch suchten, um anhand von Argumenten ihre Visionen und Lösungen für eine hoffnungsvolle Zukunft mit allen zu teilen. Ein Blick in die Zukunft voller Entdeckungen, geprägt von Optimismus, Design und Realismus. Eine Vision, für die sich die gesamte Branche in Brüssel zusammengefunden hat!

Hotel- und Objektmarkt

Die Möbelmesse 2023 wird in der Tat nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Davon zeugt auch das Aftermovie. Aber ebenso bleibt sie eine Edition, auf der man aufbauen kann. Zum Beispiel die Ausdehnung auf den Hotel- und Objektmarkt, denn mit 65 Ausstellern, die klar zu erkennen geben, dass sie für den Objektmarkt bereit sind, werden die Contract-Labels auf dem Hallenplan immer sichtbarer. Eine Entwicklung, die sich in Halle 6, der Halle des Schlafsegments, fortsetzte, wo sowohl Einzelhändler als auch Besucher aus der Hotelbranche ein qualitatives und marktorientiertes Angebot vorfanden. Denn Brussels by Night lebt wieder auf und wird von Neuem zum ‘place to be’ für den Schlafsektor in den Benelux-Ländern. Ziel ist es, in naher Zukunft noch mehr europäische Betten- und Wäschehersteller mit den Fachbesuchern in Kontakt zu bringen.

Unter folgendem Link finden Sie ein Video von der Messe Link: https://youtu.be/519Y4i-KsS4

BRUSSELS BALTHAZAR AWARDS 2023 – Die Gewinner



Best of Belgium: Gewinner: Saunaco (Model Ron)

Best Innovation: Gewinner: Theuns (Modell Sento)

Coup de Coeur: Gewinner: Max Divani (Modell Abbracci)

Best International: In der Auswahl: Gewinner: Innovation Living (Modell Nolis)

Young Designer: Gewinnerin: Caroline Van Hoeck (Modell Vlak)

Quelle: MB Brussels