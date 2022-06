SERVICE&MORE weist den Weg zum Erfolg

Endlich war es wieder soweit: Die traditionellen Partnertagungen von SERVICE&MORE fanden am 5. Mai in Werfenweng (WOHNUNION) und am 2. Juni in Pörtschach am Wörthersee (GARANT Austria) statt. Bei beiden Veranstaltungen war deutlich zu spüren: Die Menschen sind froh, einander wieder „in echt“ zu sehen! Von Beginn an waren alle Teilnehmer*innen motiviert mehr über die einzelnen Programmpunkte zu erfahren. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE, der größten Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMUs im österreichischen Einrichtungsfachhandel: „Unsere Partner schätzen diese Gelegenheit zum Austausch jedes Jahr aufs Neue sehr! Sie nehmen nicht nur die Inhalte der Tagungen mit, sondern auch den lebendigen Input aus den persönlichen Gesprächen.“

Unter diesem Motto starteten die Mitglieder beider Verbände in ihre Tagungen. Der erste Programmpunkt: Up2DATE, ein neues interaktives Format, indem die Verantwortlichen von SERVICE&MORE die aktuellen Produkte und Dienstleistungen präsentierten. Wimmer: „Dieses lebendige Format, eine Art Business-Speed Dating, war für unsere Partner sehr intensiv, aber zugleich auch spannend. Es wurde ausgesprochen gut angenommen und wir haben ausgezeichnetes Feedback seitens unserer Händler*innen bekommen!“

Zu Mittag sind die Vertreterinnen und Vertreter der Lieferanten hinzugestoßen und der Tagungskreis war komplett. In den Nachmittag starteten beide Veranstaltungen mit einem Impulsvortrag von Rüdiger Böhm. Der Experte für Motivation & Veränderung fokussierte darin, wie wichtig das eigene Mindset und die Motivation für den persönlichen Erfolg sind. Der erfahrene Krisenexperte hat selbst Schicksalsschläge mit Bravour gemeistert: Als er nach einem Unfall beide Beine verlor, musste er sich zurück ins Leben kämpfen – er weiß also, was wirklich notwendig ist, um große Ziele zu erreichen und langfristig Erfolg zu haben. In seinem Vortrag erklärte der ehemalige Spitzensportler aber auch, dass unsere Angst vor Veränderung zwar archaisch in unserer DNA festgelegt ist, wie man aber lernen kann, damit umzugehen und dass der Erfolg stets auf konsequentem Tun und Dranbleiben beruht.

Gemeinsame Plattform

Am Nachmittag lernten dann die Partner*innen noch das neue Service Portal des Verbandes genauer kennen. „Diese Informationsdrehscheibe ist das aktuelle Must Have für unsere Mitglieder“, so Thomas Grausgruber. Der IT-Verantwortliche bei SERVICE&MORE zeigte die Vorteile dieses umfassenden Tools auf, in dem tausende Informationen gebündelt sind, die dann in einem personalisierten Portal einheitlich und übersichtlich beim jeweiligen Händler dargestellt werden. Das Besondere daran: Hier werden sämtliche Daten aller Lieferantenpartner zusammengeführt: Ihre Kontaktdaten, die Konditionen, die Produktkataloge, Bilder und vieles mehr. Außerdem müssen Stammdaten hier zukünftig nur ein einziges Mal geändert werden, um sofort auf allen Plattformen korrekt dargestellt zu werden. Die Händler finden hier zudem einen Kalender mit sämtlichen wichtigen Terminen und Veranstaltungen sowie alle Dienstleistungsangebote und Ansprechpartner seitens SERVICE&MORE.

Spezielles Wissen

Ein wesentlicher Teil der Tagung war das Thema Nachhaltigkeit. Moritz Bühner von der denkstatt GmbH beschrieb in seinem Vortrag die Entwicklung vom schwammigen Trendbegriff zum Differenzierungsmerkmal im Kundengespräch und ging auf die vielen Herausforderungen für wirklich nachhaltiges Wirtschaften ein. Betrachtet man die heute gängigen Modelle, so zeigt sich, dass Soziales, Wirtschaft und Ökologie nicht wie bisher gleichwertig aufscheinen, sondern dass viel mehr die Gewichtung der Ökologie deutlich zugenommen hat und die beiden anderen Themen sich ein- bzw. unterordnen. In Bezug auf den Arbeitsalltag der Raumausstatter bestätigte sich im anschließenden Expertentalk mit Daniel Butz, Vertreter der Teppichindustrie, und Karl Scheucher von der Föderation der Europäischen Parkettindustrie, dass das Streben nach offiziellen Siegeln und Auszeichnungen nur ein erster Ansatz sein kann. Denn ein Rezept mit fünf bis zehn Punkten, die zu einem nachhaltigen Betrieb oder persönlichen Leben führen, gibt es laut Bühner nicht. Vielmehr muss man sich ständig fragen, was man selbst als Individuum oder Unternehmen machen kann, um nachhaltiger zu agieren. Dazu zählen auch Kleinigkeiten wie beispielsweise digitale statt ausgedruckter Rechnungen oder die Anreise ins Büro per Fahrrad.

In Pörtschach ging es am Nachmittag wiederum um „Magic Moments“. Die Unternehmensgruppe Bründl hat Werte für sich entwickelt, die alle im Betrieb gemeinsam leben – im Team, besonders aber auch im Kundenkontakt. Bernhard Bründl erklärte die „Hochleistungskultur durch Burn-in und nicht Burn-out“. Der Trainer und Mitgestalter der Bründl Akademie ist Mit-Eigentümer von Bründl Sports und dort maßgeblich für die Entwicklung der Mitarbeiter*innen verantwortlich. Er weiß daher, wie man diese am besten motiviert und zu Höchstleistungen anspornt. Und er weiß, wie man Kunden ihren ganz persönlichen „Magic Moment“ vermittelt: Es geht darum, diese ab dem Zeitpunkt, zu dem sie das Geschäft betreten, zu begeistern. Hier gilt für den Schauraum und den Verkäufer wie auch im sonstigen Leben: Für die ersten drei Sekunden gibt es keine zweite Chance! Bründl Sport hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Besucher und Kunden zu aktiven Fans und damit zu Stammkunden zu transformieren. Sie sollen das Geschäft gelassen, entspannt und in besserer Stimmung verlassen, als sie es betreten haben. Im folgenden Experten-Talk gemeinsam mit Lorenz Kilga von Design Network und Herbert Lanzinger von Studiodesign drehte sich dann alles um den Schauraum der Zukunft, der dieses Ziel ebenfalls unterstützen und die Menschen vor Ort inspirieren soll.

Mystery Research: Gecheckt und für gut befunden

Mit Spannung erwartet wurden 2022 wieder die Mystery Research-Ergebnisse. Dafür wurden im Februar und März dieses Jahres 77 Mitglieder von SERVICE&MORE sowie 70 Unternehmen des stärksten Mitbewerbs und insgesamt 21 Filialen der Großfläche unter die Lupe genommen. Dabei wurden der Auftritt und die Kommunikation aus Kundensicht überprüft. Nicht nur die Räumlichkeiten von außen und innen wurden genau überprüft, sondern auch und vor allem die Beratungskompetenz wurde genau analysiert.

Das erfreuliche Gesamtergebnis: Der Fachhandel kann und muss im Erstkontakt punkten. Die Mitglieder von SERVICE&MORE werden in Bezug auf die Erreichbarkeit und Sichtbarkeit sehr positiv bewertet. Vor allem die persönliche Beratung und fachliche Kompetenz werden hier geschätzt.

Nach den zahlreichen Inputs zu Produkten, Dienstleistungen und den spannenden Impulsen wurde bei der Abendveranstaltung noch intensiv diskutiert, aber auch gefeiert.

Über Awards konnten sich diese Betriebe besonders freuen:

GARANT Austria

1. Platz: Pockberger GmbH möbel huber in Reutte

2. Platz: Möbel Zimmermann GmbH in Hermagor

3. Platz: Küchen & Wohnstudio Schwaiger KG in Zell am See

v.l.n.r.: Christian Wimmer (SERVICE&MORE), Gerhard und Karolin Zimmermann (Möbel Zimmermann), Reinhard Pockberger (möbel huber), Alfred und Luca Schwaiger (Küchen & Wohnstudio Schwaiger), Heinz Kucera und Florian Hanke (SERVICE&MORE)

WOHNUNION

1. Platz: Herbert Moser GmbH Maler u. Raumausstatter in Tamsweg

2. Platz: Tschofen Raumausstattung GmbH in Bludenz

3. Platz: Georg Mayerhofer GmbH in Stuhlfelden

v.l.n.r.: Christian Wimmer und Christine Eva Maria Maise (SERVICE&MORE), Christina Moser (Maler Moser), Stefan Zierhofer (SERVICE&MORE) – stellvertretend für Tschofen Raumausstattung, Georg Mayerhofer jun. (Georg Mayerhofer)

Quelle: © SERVICE&MORE/Felix Büchele