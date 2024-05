Partnerforum in Alpbach: SERVICE&MORE setzt Impulse

Das Tiroler „Dorf der Denker“ stand gestern und heute ganz im Zeichen der Zukunft von Raumausstattung und Möbelhandel. Das Partnerforum von SERVICE&MORE, der größten Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMUs im österreichischen Einrichtungsfachhandel, bot den motivierten Anwesenden im Congress Centrum vielfältige Impulse zur Zukunft ihrer Branche. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE: „Wie schon in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass unsere Gäste das Partnerforum als Ort des Austausches sehr schätzen. Neben den spannenden Inhalten der Speaker stehen vor allem die persönlichen Gespräche und der Erfahrungsaustausch innerhalb der Branche, die das eigene Unternehmen für die Zukunft fit halten, an der Tagesordnung.“

Erfolg³

Der Titel ist Programm und schon beim gestrigen informellen Kick-Off des Forums mit Wanderung, Abendessen und inspirierendem Impulsvortrag der ehemaligen Profi-Fußballerin Viktoria Schnaderbeck zum Thema „SchnaderBACK – Mein Umgang mit Rückschlägen“ zeigte sich das hohe Motivationslevel der Teilnehmenden. Die persönlichen Tipps der erfolgreichen Sportlerin zum Umgang mit schwierigen Situationen und dazu, was Erfolg in vielerlei Hinsicht bedeuten kann, lassen sich auch in die Arbeit im Einrichtungsfachhandel integrieren. „Gerade in herausfordernden Jahren gilt es jetzt für uns alle, die eigenen Hausaufgaben zu machen und mit Vertrauen auf Besserung sowie mit einer gesunden Portion Mut Veränderungsprozesse anzustoßen, um das eigene Unternehmen weiterhin erfolgreich am Markt zu positionieren“, so Wimmer.

Wohnen als Politikum

Als nächstes Highlight folgte heute ein Impuls des bekannten Politikwissenschafters Peter Filzmaier, in dem er das Thema „Das Superwahljahr 2024: Wirtschaft und Wohnen als Spielball der Politik?“ behandelte. Darin gab der Politologe Denkanstöße für ein besseres Verständnis der Wirtschaftspolitik in Wahlkampfzeiten und ging darüber hinaus explizit auf die Relevanz des Themas „Wohnen“ im von den anstehenden Wahlen geprägten öffentlichen Diskurs ein. Beantwortet wurden Fragen wie „Wem wird in der Wohnpolitik am meisten Kompetenz zugetraut?“, „Was dürfen wir uns überhaupt von ‚der Politik‘ erwarten?“ und viele mehr. Die Teilnehmenden profitieren damit exklusiv von Filzmaiers Expertise und Analysen, und können diese gemeinsam mit der aktuellen Aufmerksamkeit für das Thema Wohnen nutzen, um sich im Superwahljahr zu profilieren.

Junge Generationen als Zukunftshoffnung

Mit Steffi Burkhardt, einer Psychologin und Expertin zum Thema New Work, startete der Nachmittag. Ihre Ausführungen widmeten sich dem Thema „Talente, die knappe Ressource der Zukunft“. In ihrem Vortrag ging die Expertin auf die zahlreichen Vorurteile der oft beklagten angeblich fehlenden Arbeitsmoral der Gen Z, also etwa zwischen 1997 und 2012 geborenen jungen Menschen, ein. Sie stellte klar, dass sich im Leben dieser Generation nicht mehr alles um Jobtitel und Einkommen dreht, sondern andere Faktoren wie ein erfülltes Arbeitsleben und ausreichend Freizeit in den Vordergrund gerückt sind. Zudem forderte sie die Politik auf, Lösungen für die durch die Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge anstehende Personalknappheit zu finden.

Die Keynote von Burkhardt stimmte die Teilnehmenden auf den darauffolgenden Generation-Talk ein. Sie diskutierte mit Sarah Aufschnaiter (Innenarchitekturabsolventin der HTL Imst und Teilnehmerin des CLUB25, dem Weiterbildungsprogramm für zukünftige Führungskräfte von SERVICE&MORE), Andreas Berger (Einrichtungsberater Interior Design School Kuchl) und Andreas Schwaiger (Marketingleiter SERVICE&MORE) unter anderem darüber, wie wichtig es für ein erfolgreiches Unternehmen ist, das bestehende Personal zu halten und für die Gen Z ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Superkompetenz Anpassungs-Intelligenz

Den Abschluss der Vortragendenreihe bildete der „Umdenk-Pionier“ Carl Naughton. In seinem lehrreichen Input zum Thema „AQ – Handeln statt Hadern – Warum Anpassungs-Intelligenz die wichtigste Zukunftskompetenz ist“ behandelte der Wirtschaftspsychologe unter anderem die Frage, wie die Menschheit insbesondere in unseren schnelllebigen Zeiten mit Veränderung umgeht und welche zentrale Rolle Adaptabilität für eine erfolgreiche Zukunft spielt.

Auch das Netzwerken kam nach den zahlreichen Impulsvorträgen in Alpbach nicht zu kurz. Neben dem regen Austausch zwischen den Teilnehmenden und den Vortragenden erfreuten sich auch Technologie-Gadgets wie VR-Brillen für die Planung, die vor Ort ausprobiert werden konnten, großer Beliebtheit.

Beste Lieferant*innen ausgezeichnet

Ebenfalls im Rahmen des Partnerforums erfolgte die Bekanntgabe, wer den diesjährigen Lieferantenmonitor gewonnen hat. Im Zuge dieser alle zwei Jahre stattfindenden Erhebung in den Bereichen Raumausstattung und Möbelhandel haben alle teilnehmenden Händler*innen die Möglichkeit, die Hauptlieferanten der beiden Verbände über eine Onlineumfrage objektiv zu bewerten. Dabei wird auf unterschiedliche Bereiche eingegangen – von Lieferqualität und Termintreue über Verkaufsunterlagen und Reklamationsbearbeitung bis hin zu dieses Jahr erstmalig abgefragten Kriterien wie die digitale Kompetenz. Ziel dieses Tools ist es, den Lieferanten ein objektives Feedback zu geben: In welchen Bereichen läuft die Zusammenarbeit gut bzw. wo gibt es Verbesserungspotenziale, die genutzt werden sollen, um letztlich die Beziehung zu ihren Händler*innen zu festigen. 64 Lieferant*innen wurden dieses Jahr bewertet, über Preise in der Gesamtwertung konnten sich die folgenden Unternehmen freuen:

Möbelhandel

Platz: Naber GmbH

Platz: Häcker Küchen GmbH & Co KG

Platz: Haas GmbH Möbelwerk

Gewinner Lieferantenmonitor Möbelhandel gesamt 2024 (v.l.n.r.): Mag. Christian Wimmer (SERVICE&MORE GmbH) Martin Schuhbeck (SERVICE&MORE GmbH) Johann Krichknopf (Häcker Küchen GmbH & Co KG) Florian Juch (Naber GmbH) Thomas Nöhbauer (Naber GmbH)

Theo Haas (Haas GmbH Möbelwerk) Mag. (FH) Stefan Schubert (SERVICE&MORE GmbH)

Raumausstattung

Platz: LEHA GmbH

Platz: Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG

Platz: Englisch Dekor HandelsgmbH & Co. KG

Gewinner Lieferantenmonitor Raumausstattung gesamt 2024 (v.l.n.r.): Mag. Christian Wimmer (SERVICE&MORE GmbH) Ing. Stefan Zierhofer (SERVICE&MORE GmbH) Thomas Aichholzer (Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG) Mag. Georg Hansich (LEHA GmbH)

Ing. Gerald Schnell (Englisch Dekor HandelsgmbH & Co. KG) Christine Eva Maria Maise (SERVICE&MORE GmbH)

„Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Partnerforum 2024 mit abwechslungsreichen Key-Notes, einer lebendigen Diskussionsrunde und spannenden Insights zurück. Die Begeisterung der Teilnehmenden freut uns und wir sind davon überzeugt, bei einigen unserer Händler*innen und Lieferanten Gedanken angestoßen zu haben. Vor allem glauben wir, dass sie neuen Mut geschöpft und Motivation für die kommenden Monate gesammelt haben“, so Christian Wimmer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle/Fotos: © SERVICE&MORE/Felix Büchele