SERVICE&MORE startet mit „Amore“ in den Winter

Neben Professionalität und Kompetenz setzt die größte Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMUs im österreichischen Einrichtungs-fachhandel auch auf ausgesprochen persönliche Beziehungen. Mit der Positionierungsinitiative „ServiceAmore“ unterstreicht der Verband neben dem zentralen Einkauf einmal mehr seinen Fokus auf das einzigartige Dienstleistungsportfolio.

Bereits seit der Verbandsgründung stellt SERVICE&MORE Menschen in den Fokus der eigenen Arbeit und fördert konstruktive, wertschätzende Teamarbeit in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Diese Maxime prägt auch die Kommunikation mit den Mitgliedern, die nicht nur mit hoher Fachexpertise, sondern vor allem auch mit viel Feingefühl und Leidenschaft betreut werden.

„Wir bei SERVICE&MORE sind uns sicher: Nur was man gerne macht, macht man gut. Unser Herz schlägt ganz klar für die Einrichtungsbranche – und die Menschen, die dort arbeiten. Dem verleihen wir mit unserer Initiative ‚ServiceAmore‘ nachdrücklich Ausdruck. Wir möchten dadurch unseren Partner*innen unsere Wertschätzung ausdrücken sowie in herausfordernden Zeiten Optimismus und Zusammenhalt fördern. Als professionelles Dienstleistungsunternehmen sind wir offen für alle und tagtäglich mit Begeisterung und Leidenschaft für unsere über 300 Handelspartner*innen im Einsatz – diese Mission wird durch die Weiterentwicklung unserer Positionierung zusätzlich unterstrichen“, so Mag. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE.

Der Anspruch: Unmögliches möglich machen

Für einen großen Teil der bereits langjährigen Partner*innen bildet der Einkauf die Basis. Das individuell anpassbare und breite Dienstleistungsspektrum von SERVICE&MORE ist gerade in herausfordernden Zeiten für viele ein ausschlaggebender Faktor für ihre Mitgliedschaft – insbesondere auch dessen Kompetenz zu Themen von Unternehmensberatung und Vernetzungstreffen über Websiteoptimierung bis hin zu innovativen digitalen Lösungen in der Kundenberatung. Dabei sind vom Boden bis zur Decke alle Bereiche der Einrichtungsbranche in einer effizienten Verbandsstruktur vereint, was einen konstruktiven Austausch und die Nutzung von Synergien zwischen den KMUs der Branche ermöglicht.

Fokus auf Regionalität, Vertrauen und „Amore“

Durch die enge Kooperation und den direkten Dialog mit Händler*innen, Lieferant*innen und Dienstleister*innen erkennt SERVICE&MORE Trends mit Relevanz für die gesamte Branche frühzeitig und kann sich eingehend mit diesen befassen. Durch die Rolle als leidenschaftlicher Pace Maker ist der Verband bestens darauf vorbereitet, schnell und effizient Lösungen für die Herausforderungen seiner Mitgliedsunternehmen zu finden und diesen so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die österreichische Verbandsstruktur sorgt weiters dafür, dass auf Basis der umfassenden Kenntnisse des heimischen Marktes individuell auf die Bedürfnisse der Mitgliedsunternehmen eingegangen werden kann. So werden unter anderem speziell dem österreichischen Markt entsprechende Produkte und Business-Lösungen angeboten.

SERVICE&MORE kümmert sich auf vielfältige und umfassende Art und Weise um die Anliegen der eigenen Handelspartner*innen, die auf die bewährten Fähigkeiten des Verbandes vertrauen können – „ServiceAmore“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle: © SERVICE&MORE, Foto: Felix Büchele