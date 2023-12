Molteni & C – Tisch “Old Ford” und seine “Begleitung” und Ihr Muster-Guide

Dordoni, bekannt für seine zeitlose Eleganz und seine Fähigkeit, traditionelle Elemente mit einem modernen Twist zu verbinden, hat mit dem Old Ford Tisch ein Meisterwerk geschaffen, welches Luxus und Funktionalität in perfekter Harmonie vereint.

Old Ford besticht durch klare Linien und eine raffinierte Verwendung von hochwertigen Materialien. Die abgerundete, nach unten gebogene Tischplatte, die in unterschiedlichen Materialien erhältlich ist (wie zum Beispiel in Limba, Coffe Oak/Eiche, Marmor Emperador, Calcatta und Sahara Noir, in matter oder auch glänzender Polyesterbeschichtung), strahlt eine warme Eleganz aus und verleiht dem Raum eine zeitlose Atmosphäre.

Besonders gefallen die Tischfüße des Old Ford, die in drei glänzenden Lackierungen erhältlich sind: Burgunderrot, Tannengrün oder Nickelschwarz. Inspiriert von der Ästhetik des klassischen Automobildesigns, erinnern sie an die Eleganz eines Oldtimers. Diese geschmackvolle Anspielung verbindet gekonnt Tradition mit moderner Designsprache.

Die verschiedenen Größenoptionen von Old Ford bieten flexible Nutzungsmöglichkeiten, sei es als repräsentativer Esstisch oder als stilvolles Element z.B. in einem Besprechungsraum. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer, sodass der Tisch zu einem zeitlosen Begleiter für Generationen wird.

Übrigens: „Old Ford“ kann hervorragend mit unterschiedlichen Stühlen der Molteni&C-Familie, die bestimmt jeden Geschmack treffen, ergänzt werden!

Entdecken Sie von links nach rechts:

🪑 Glove-Up – Komfort in Perfektion!

Wenn Komfort auf Design trifft, entsteht der Stuhl Glove-Up. Mit seinem einladenden Sitz und stilvollen Details setzt er neue Maßstäbe in Sachen Bequemlichkeit und Ästhetik.

🪑 Janet – Eleganz neu definiert!

Mit seinem zeitlosen Design verleiht der Stuhl Janet jedem Raum einen Hauch von Eleganz. Perfekt für diejenigen, die das Besondere lieben und auf Stil nicht verzichten wollen.

🪑 Porta Volta – Der Neue im Bunde!

Der frisch eingetroffene Stuhl Porta Volta der Designer Herzog und Meuron besticht nicht nur durch sein modernes Design. In der niedrigeren Variante (Salon Höhe) kann er auch wunderbar zur Sitzgarnitur als Blickfang kombiniert werden.

🪑 Barbican – Urbane Raffinesse!

Der Stuhl Barbican verkörpert urbane Raffinesse und modernes Flair. Ein Muss für alle, die sich von der Masse abheben und ihre Einrichtung mit einem Hauch von Extravaganz versehen wollen.

Kombinieren Sie Ihre Lieblingsstühle mit Old Ford oder anderen Tischen aus dem Molteni&C-Sortiment und schaffen Sie so Ihr persönliches Wohntraum-Ensemble! Noch mehr Ideen finden Sie auf unserer Webseite in den Katalogen im Downloadbereich (Link siehe unten). Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Und hier ist Ihr Molteni&C Muster-Guide:

Molteni&C stellt einen Muster-Guide (Finishing Guideline) zur Verfügung, mit einem umfassenden Überblick über alle verfügbaren Ausführungen. Lassen Sie sich von den vielfältigen Mustern inspirieren, entweder als Direkt-Download oder als Datei im Anhang!

Hier ist Ihr Direkt-Download als PDF: MUSTERGUIDE

Weitere Informationen finden Sieunter www.peckal.agency

Quelle: Peckal Agency Gmbh