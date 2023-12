TEAM 7: Preissenkungen für Bestseller

tak Tisch und lui Stühle

Erste Preissenkung der Firmengeschichte

TEAM 7 hat am Ende des Jahres 2023 eine gute Botschaft für seine Kunden: „Zum ersten Mal in der Geschichte von TEAM 7 senken wir Preise“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Inhaber und Geschäftsführer der internationalen Premium-Naturholzmöbel-Marke aus Österreich. „Da wir die komplette Wertschöpfung vom Baum über die Herstellung bis zum maßgefertigten Möbel kontrollieren, ist es uns gelungen, weitere Prozess-Optimierungen zu realisieren, so dass wir Kosteneinsparungen generieren konnten, die wir jetzt an unsere Kunden weitergeben.“

Bestseller zu Bestpreisen

„Ein Team. Eine Aufgabe. Alle Fluchtwege kappen.“ – das war die Vorgabe vom TEAM 7 Inhaber für die eigens gegründete Task Force. Zahlreiche Führungskräfte und langjährige Partner, vor allem aus der Region, nahmen jeden Schritt der Wertschöpfungskette unter die Lupe. Mit dem Ziel, sich gegen die deutlichen Kosten- und Preissteigerungen der letzten Jahre zu stemmen. „Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und in einer gemeinsamen Kraftanstrengung viele wirksame Ansätze erarbeitet“, bilanziert Emprechtinger. Das Ergebnis: Ab Bestelleingang 1. Dezember 2023 senkt TEAM 7 die Preise aller tak Tische, magnum Tische, magnum Stühle und lui Stühle (inkl. lui plus, lui léger, grand lui Stühle) um 5 bis 12 Prozent.

Veränderte Strukturen

„Wir schaffen echte Werte aus Naturholz, Möbel fürs Leben, die in einer einzigartigen Handwerksqualität maßgefertigt werden. Unsere Preise kalkulieren wir fair und immer auf Grundlage der tatsächlichen Kosten. Deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass wir die Preise einiger unserer Bestseller für unsere Kunden senken können“, so der TEAM 7 Inhaber über die erfolgreichen Maßnahmen. Im Zuge dieser kritischen Wertanalyse sind in puncto Produktion, Abläufe und Logistik teilweise neue Strukturen entstanden. Auch seine Lieferanten hat der Hersteller mit ins Boot geholt und ist nun in der Lage, im gehobenen Möbelbereich ein noch attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Darüber hinaus wird TEAM 7 im Januar auf der imm cologne 2024 nicht nur spannende Neuheiten vorstellen, sondern auch ein umfangreiches Paket an Mehrleistungen.

magnum Tisch und magnum Stühle

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: TEAM7