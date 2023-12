Sicam Pordenone 2024

Die SICAM ist der bevorzugte Treffpunkt für Fachleute der Möbelbranche, die dieses Jahr aus der ganzen Welt nach Pordenone kamen. Insgesamt besuchten 8.912 Unternehmen die Messe mit einer durchschnittlichen Besucherzahl von 1,39 Tagen, 31 % davon kamen aus 112 Ländern. Davon stammen 75 % aus Europa, 16 % aus Asien, 5 % aus Amerika, 3 % aus Afrika und ein Prozent sogar aus dem fernen Ozeanien.

653 Aussteller, davon 32 % aus 34 Ländern, begrüßten die Besucher auf einer rekordverdächtigen Ausstellungsfläche von mehr als 40.000 Quadratmetern, davon 18.420 Nettoausstellungsfläche.

Wenn Sie alle Statistiken von SICAM 2023 erfahren möchten, klicken Sie einfach hier.

Die Vorbereitungen für die SICAM 2024 laufen bereits

Das Team der SICAM arbeitet bereits für den kommenden Oktober und ist stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass bereits etwas mehr als fünf Wochen nach Schließung der Tore der SICAM 2023 eine große Anzahl von Unternehmen ihre Teilnahme bestätigt haben. Bei der nächsten Ausgabe werden in Pordenone erneut die großen nationalen und internationalen Akteure zu Gast sein; Hervorzuheben ist die Absicht vieler neuer Unternehmen, zum ersten Mal an der SICAM teilzunehmen, was die Vitalität des Sektors und die Einzigartigkeit der Ausstellung unter Beweis stellt, die Sie wie immer nicht verpassen sollten!!!

Der Termin für die 15. Ausgabe von SICAM ist vom 15. bis 18. Oktober 2024.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM