Silvester 2024: Ausgaben von 126 Euro pro Kopf. Jeder Zweite verschenkt Glücksbringer

Morgen verabschieden wir das Jahr 2024 und begrüßen 2025. Silvesterfeiern und Neujahrsessen sind ein Fixpunkt im Jahreskreis. Dazu gehört das Verschenken von Glücksbringern ebenso wie die Flasche Sekt oder der Genuss besonderer kulinarischer Spezialitäten. Im Gegensatz zum deutschen Handel blickt der österreichische – nach einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft mit deutlich höheren Kundenfrequenzen und Umsätzen als zunächst erwartet – optimistisch auf das Silvestergeschäft.

„Im Schnitt investieren die Österreicherinnen und Österreicher heuer pro Kopf 126 Euro in die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel. Rund 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden damit in den letzten Tagen im alten Jahr umgesetzt – ein wichtiger Umsatzschub für die heimischen Händler“, fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die wichtigsten Ergebnisse des neuen Consumer Checks zusammen, den die Marktforscher von Reppublika für den Handelsverband durchgeführt haben.

Bundesländer-Ranking: Höchste Ausgaben in Wien, OÖ und Salzburg

Der Einzelhandel darf durch die Feiern rund um Silvester und Neujahr mit einem Umsatz von rund 600 Mio. Euro rechnen. In erster Linie profitiert davon der Lebensmittel- und Getränkehandel, aber auch andere Branchen wie der Papierwarenhandel, Baumärkte und Modegeschäfte sowie diverse Verkaufsstände (z.B. für Glücksbringer). Pro Kopf werden im Schnitt 126 Euro für Essen und Trinken, Partyzubehör, Geschenke & Co. ausgegeben.

Am höchsten sind die Pro-Kopf-Ausgaben in Wien mit 139 Euro, gefolgt von Oberösterreich und Salzburg mit 134 Euro. Vergleichsweise am wenigsten für die Silvester-Feierlichkeiten ausgegeben wird in der Steiermark und in Kärnten (112 Euro). In etwa im Bundesschnitt liegen die Regionen Niederösterreich und Burgenland sowie Tirol und Vorarlberg (je 120 Euro).

Jede:r Zweite kauft Glücksbringer und kulinarische Spezialitäten, jede:r Siebente Pyrotechnik

Und was wird – abseits vom normalen Wocheneinkauf – für die Silvesterparty oder das Neujahrsessen besonderes eingekauft? Hier die Top 10:

Glücksbringer (52%) Besondere Lebensmittel (48%) Sekt, Champagner, sonstige alkoholische Getränke (47%) Besondere Süßigkeiten (23%) Besondere alkoholfreie Getränke (18%) Pyrotechnik, Feuerwerkskörper, Silvesterknaller (14%) Deko-Artikel (13%) Party-Artikel (Konfetti, Partyhütchen…) (12%) Neue Kleidung (6%) Parfümerie-/Stylingartikel (6%)

Ganz auf zusätzliche Silvester-Einkäufe verzichten wollen übrigens nur 11% der Befragten.

Zum Jahreswechsel überwiegt Optimismus

Auch sonst bringt der HV Consumer Check zum Jahreswechsel erfreuliche Signale: So überwiegt in der Bevölkerung eindeutig der Optimismus: Exakt 20% gehen mit großer Zuversicht ins Jahr 2025, weitere 23% zeigen sich „eher“ zuversichtlich. 15% blicken dem neuen Jahr mit Sorge entgegen, weitere 11% sind „eher“ sorgenvoll eingestellt. Das restliche Drittel (31%) äußert sich unentschieden.

Neujahrsvorsätze: Achtsamkeit im Fokus

Und was sind heuer die beliebtesten Neujahrsvorsätze? 72% der Befragten sagen, dass sie im nächsten Jahr mehr auf sich selbst achten wollen. Für 62% steht dabei gesunde Ernährung im Fokus, für 60% das Thema Bewegung und Sport. 58% wollen im nächsten Jahr mehr Zeit für Freunde und Familie finden.

Wenn es um die geplanten Ausgaben geht, überwiegt die Vorsicht nur noch leicht: Während 55% angeben, 2025 bewusster auf ihre Ausgaben achten zu wollen, sagen umgekehrt 46%, sie wollen sich im nächsten Jahr wieder öfter etwas gönnen.

„Die Österreicherinnen und Österreicher gehen mit vorsichtigem Optimismus ins nächste Jahr. Das sind gute Nachrichten für unsere krisengebeutelte Wirtschaft. Die Haushaltseinkommen sind 2024 deutlich stärker gestiegen als die Inflation. Die Menschen haben also wieder mehr Geld in der Tasche. Nachdem 2024 vor allem die Sparquote gestiegen ist, stehen die Vorzeichen gut, dass 2025 auch die Wirtschaft und vor allem der Handel wieder vom gestiegenen Wohlstand profitieren können“, blickt auch Handelssprecher Rainer Will dem Jahreswechsel optimistisch entgegen.

Öffnungszeiten rund um den Jahreswechsel

Nicht nur für Silvester-Einkäufe steht der heimische Handel zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester bereit. In diesem Zeitraum werden durch das Einlösen der kürzlich erhaltenen Gutscheine und Geldgeschenke noch etwa ein Zehntel des Weihnachtsgeschäftes umgesetzt.

Für den letzten Tag des Jahres gelten geänderte Öffnungszeiten: Der Handel darf allgemein bis 17 Uhr, der Lebensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet haben. Süßwarengeschäfte, Blumenhandlungen und der Silvesterwaren-Handel dürfen sogar bis 20 Uhr geöffnet halten. Einzelne Händler können sich aber natürlich dafür entscheiden, entsprechend früher ihre Filialen zu schließen.

Hochwertige Feuerwerkskörper für eine sichere Nacht

Für viele Menschen ist ein Silvester ohne Feuerwerk kaum vorstellbar. Aufgrund von Nachhaltigkeits- und Tierwohlaspekten verzichten aber die weitaus meisten Österreicher:innen darauf.

„Wenn Sie diesen Jahreswechsel mit einem eigenen Feuerwerk einläuten möchten, sollten Sie die Wahl der Pyrotechnik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erwerben Sie zertifizierte Produkte aus dem heimischen Handel und verzichten Sie auf eine Einkaufstour im Ausland oder bei zwielichtigen Webshops. Die Verletzungsgefahr ist bei Produkten, die nicht die Richtlinien einhalten, enorm“, appelliert Rainer Will, Geschäftsführer des freien und überparteilichen Handelsverbands.