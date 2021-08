SINK GREEN-Update – SCHOCK jetzt klimaneutral!

„This is the beginning of SINK GREEN“, verspricht Punk-Legende Iggy Pop als Botschafter von SCHOCK in einem Kampagnen-Video, in dem er die Nachhaltigkeitsstrategie und die damit einhergehende Produktlinie CRISTADUR® Green Line, eine zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden und recycelten Rohstoffen gefertigte Spülen-Generation, beschreibt. Mit dem USP dieser Produktlinie und dieser aufmerksamkeitsstarken Kampagne gibt SCHOCK dem Küchenhandel eine außergewöhnliche Story an die Hand, die Endverbraucher:innen auf der Suche nach nachhaltigen, stylischen Spülen für die Küche begeistert.

„Wer qualitativ hochwertige Spülen sucht, die hohe Ansprüche an Design, Farbe und Funktion erfüllen, braucht bei uns nicht auf zertifizierte Nachhaltigkeit zu verzichten. Das ist das Ergebnis von SINK GREEN, unserem konsequenten Weg in die nachhaltige Zukunft“, so Sven-Michael Funck, Geschäftsführer Vertrieb bei SCHOCK.

Mit dem SINK GREEN-Maßnahmenpaket zur Klimaneutralität

Erreicht wurde der Meilenstein der Klimaneutralität mittels einer Reihe von Maßnahmen: Zunächst hat SCHOCK eine detaillierte CO 2 -Bilanz unter Nutzung des GHG-Protokolls von einem Partner erstellen lassen, auf deren Basis das Unternehmen die dafür notwendigen Schritte definiert hat. Auf dieser Grundlage hat SCHOCK durch eine Reihe von Maßnahmen Emissionen vermieden bzw. reduziert: Dazu zählten unter anderem die Umstellung auf Ökostrom aus Wasserkraft, Steigerungen der Energieeffizienz durch Reduktion des Stromverbrauchs um 45 % seit 2010, Erhöhung der Recyclingquote, indem eine zu 95 % sortenreine Trennung bei der Verpackung umgesetzt wurde. Die Emissionen, die nach allen Reduzierungsoptionen unvermeidbar bleiben, gleicht SCHOCK über Klimaschutzprojekte von ClimatePartner aus. ClimatePartner hat über 100 nach den höchsten Standards zertifizierte Klimaschutzprojekte in verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Technologien im Portfolio. Diesen CO 2 -Ausgleich können die Käuferinnen und Käufer über eine ID-Nummer nachvollziehen: climatepartner.com/14214-2103-1001.

„Uns war wichtig, dass wir bei diesem Meilenstein Transparenz sicherstellen. Wir möchten mit klimaneutralen und stylischen Spülen unseren Beitrag für eine bunte und gleichzeitig grüne Zukunft liefern und dem Küchenhandel ein Partner sein, der Endkunden mit diesem Gesamtpaket begeistert“, so Sven-Michael Funck.

Quelle: SCHOCK