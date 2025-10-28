Spendenaktion «Parkettzauber»: Klötzli-Stäbe von Bauwerk Parkett für Wohnhaus des SOS-Kinderdorf e.V. Düsseldorf (D)

Der Stadtteil Garath ist nicht unbedingt das, was man sich vorstellt, wenn man an die Mode- und Kulturstadt Düsseldorf denkt. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen selbst spricht von einem Stadtteil mit „besonders hohem sozialen Handlungsbedarf“. Hier, in einem Ende der 1950er, Anfang der 1960er Jahre auf dem Reissbrett entworfenen Wohngebiet, gibt es viele Herausforderungen. Besonders betroffen sind davon die Kinder. Bauwerk Parkett hat deswegen im Rahmen seiner Aktion «Parkettzauber» für ein Wohnhaus im SOS-Kinderdorf in Garath Parkettböden gespendet.

Freude über das hochwertige, langlebige Parkett – Cora Müller (SOS-Kinderdorf e.V.), Jan Loosen (Geschäftsführender Gesellschafter Parkett Interfloor GmbH), Sven Keitlinghaus (Gebietsleiter Nordrhein-Westfalen Bauwerk Parkett Deutschland) und Carolin Bauer (Marketing Specialist Bauwerk Parkett Deutschland) im Garten vor dem Haus. (v.l.n.r.)

Garath hat nicht nur den höchsten Anteil an Alleinerziehenden im Düsseldorfer Stadtgebiet. Annähernd jedes zweite Kind lebt hier auch in einer Familie, die staatliche Hilfen bezieht. Vandalismus und Verwahrlosung gehören zum alltäglichen Bild im Viertel, Wohnraum ist oft beengt und entspricht vielfach nicht einmal einfachsten Standards.

Neues Zuhause für sechs Kinder

Erst kürzlich wurden die Baumassnahmen in einem neuen Wohnhaus für stationäres Wohnen abgeschlossen. Es wurde vollumfänglich saniert, modernisiert und umgebaut. Das Grundstück samt zweigeschossigem Gebäude aus dem Jahr 1968 liegt mitten in der Siedlung. Vom Zweifamilienhaus hat es sich in ein wohnliches, einladendes Einfamilienhaus mit Räumen für sechs Kinder und deren Betreuungspersonen verwandelt. Jedes Kind hat hier ein eigenes Zimmer. Darüber hinaus gibt es im Erdgeschoss einen grossen, gemeinschaftlich genutzten Bereich mit offener Küche, Esszimmer und Wohnzimmer – direkter, ebenerdiger Zugang in den Garten inklusive. Auch die Bezugsbetreuer:innen der Kinder haben eigene Übernachtungszimmer und eigene Aufenthaltsräume. Die Kinder – in diesem Haus werden vorzugsweise Geschwister gemeinsam untergebracht – werden hier in einem familienanalogen Konzept betreut.

Finanziert werden die Einrichtungen des SOS-Kinderdorf e.V. zum Teil durch öffentliche Gelder, ein erheblicher Teil aber auch durch Spenden. Die öffentlichen Gelder stehen zunehmend auf dem Prüfstand, die Einrichtungen müssen jederzeit mit Kürzungen rechnen. Umso mehr sind Organisationen wie der SOS-Kinderdorf e.V. auf Spenden angewiesen.

Ein Parkett wie ein Schatz – Klötzli-Stäbe von Bauwerk Parkett im gesamten Haus