next125 Concept Stores: Premium-Küchendesign international erlebbar

Zentral ist dabei die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Marke mit ausgewählten Handelspartnern, die den Premiumanspruch von next125 mit Überzeugung vertreten. So entstehen Räume, in denen next125 auf eindrucksvolle Weise erlebbar wird – für ein intensives Markenerlebnis und nachhaltige Kundenbindung. Dabei handelt es sich bei den Stores nicht um Franchise-Unternehmen, sondern um Partnerschaften, die stets im gegenseitigen, konstruktiven Austausch stehen. Oberstes Ziel: Die konsequente Weiterentwicklung der Premiummarke next125.

Unter den Leitbegriffen „Fachwerk“ und „Eleganz“ fungiert das neue Interior Design als verbindendes und inspirierendes Store Concept. Das Fachwerk – als Referenz zur fränkischen Heimat der Premiummarke – bildet zugleich ein strukturelles Raster. Es sorgt für einen logischen Aufbau des Stores mit klaren Linienführungen – angelehnt an das markante 125mm Raster einer next125 Küche.

Die Kampagnenküche (links, hier in Glasgow) und Quadratische Betonfliesen (rechts) sind wichtige Elemente der next125 Concept Stores. Fotos: next125 / Gideon Robinson

Zentrale Gestaltungsmerkmale, die je nach räumlicher Gegebenheit der Stores variieren, lenken den Blick gezielt auf das Produkt und schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Abgerundete Stellwände führen intuitiv durch die Ausstellung, während ausgewählte Wandfliesen besondere Akzente setzen: 3D Betonfliesen bestechen durch ihre besondere Haptik und innovative Anmutung, vertikale Stabfliesen visualisieren das Raster-Prinzip aufgeräumt und klar. Farbintensive Wände, abgehängte Rasterdecken sowie unterschiedliche Vorhänge erzeugen eine besondere Raumwirkung und sorgen für subtile Zonierung. Hochwertige Möblierung sowie Marketing Displays und Screens zur Vermittlung der next125 Brand DNA runden das ganzheitliche Konzept stimmig ab und inszenieren die Marke in ihrer Gesamtheit.

Eine Vielzahl geometrischer Objekte – in unterschiedlichen Farbtönen des next125 Colour Concepts lackiert – finden sich als dekorative Elemente in der Ausstellung wieder – durchdacht und stringent in das Gesamtkonzept eingebunden.

Sanfte Rundungen, abgehängte Rasterdecke und elegante Möblierung: Gestaltung, die den Kunden elegant durch die Ausstellung leitet. Foto: next125

Erstmals vollständig umgesetzt wurde das neue Interior Design für den Concept Store in Essen. Auf rund 300m² präsentiert das Team um next125 Essen Geschäftsführer Stefan Rodemann das breit gefächerte Produktportfolio der internationalen Premiummarke. Dank des zugrunde liegenden Konzepts, das in enger Abstimmung optimal auf die räumlichen Gegebenheiten zugeschnitten wurde, erwartet den Endkunden hier eine einmalige Erfahrung voller Klasse und Eleganz. Genau dieses Gefühl möchte next125 Concept Store Geschäftsführer Stefan Rodemann vermitteln: „Wir freuen uns riesig gemeinsam mit next125 den nächsten Schritt zu gehen. Für unseren neuen Store an der Rüttenscheider Straße sind besondere Küchenkonzepte entstanden, die die hohe Qualität und den besonderen Designanspruch von next125 widerspiegeln.“

Feierliche Eröffnung: Der neueste Concept Store – in Essen – öffnete im September seine Türen. Foto: next125 Essen

Auch international ist next125 mit Concept Stores vertreten und wächst weiter – neben China und Wien wurde in diesem Jahr ein neuer Store im schottischen Glasgow eröffnet. Weitere Concept Stores im In- und Ausland sind bereits in Planung – mit interessierten Handelspartnern befindet man sich in intensiven Gesprächen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: Schüller Küchen